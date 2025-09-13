Tσιτσιπάς: «Ήταν μια μαγική στιγμή»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απόλαυσα την εμπειρία του ΟΑΚΑ και φάνηκε ανακουφισμένος που αγωνίστηκε κόντρα στον Τιάγκο Γουίλντ χωρίς ενοχλήσεις στη μέση.

«Ήμουν καλά, ένιωθα καλά - δεν περίμενα ότι θα νιώθω τόσο καλά», είπε στη συνέντευξη τύπου ο 27χρονος τενίστας, σχολιάζοντας τη σωματική του κατάσταση. «Η μόνη μου ανησυχία ήταν αν θα καταφέρω να παίξω τον αγώνα χωρίς τα συμβάντα του τελευταίου μου αγώνα στο US Open, όπου μου ήταν πολύ δύσκολο να παίξω στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Δε φάνηκε να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα σε αυτόν στον αγώνα. Ήταν μεγάλη αναζωογόνηση το ότι κατάφερα να παίξω χωρίς να σκέφτομαι κάτι τρίτο».

Και πρόσθεσε: «Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που επέστρεφα και με τον τρόπο που διαχειριζόμουν τους πόντους. Η ωριμότητά μου ήταν άψογη και έδειξα πολύ καλές προθέσεις σε πολλούς πόντους, έπαιξα με έξυπνο τρόπο, δεν βιαζόμουν, έχτιζα τους πόντους, έπαιζα στις γωνίες και έπαιρνα τις πρωτοβουλίες στις πιο ρηχές μπάλες».

Για το γήπεδο και την ατμόσφαιρα ανέφερε: «Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε με το Εκουαδόρ εδώ δίπλα πριν μερικά χρόνια, αλλά η αίσθηση δεν ήταν ίδια γιατί παίξαμε σε μπασκετικό γήπεδο τότε. Ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί λάθος, γιατί είχε έρθει τόσος πολύς κόσμος να μας δει χειμωνιάτικα και με χιόνια κιόλας. Ήταν απ' τις πρώτες μου εμπειρίες παίζοντας τότε στην Ελλάδα σε ένα γεμάτο στάδιο, αλλά σαν το ΟΑΚΑ εδώ δεν έχει, ήταν κάτι ονειρικό, διότι από μικρό παιδί ήθελα να παίξω μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο τενιστικό στάδιο που έχουμε στην Ελλάδα. Εδώ έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004. Για μένα ήταν μια μαγική στιγμή, την απόλαυσα στο φουλ. Ένιωσα περήφανος που είμαι Έλληνας και με γέμισε με ζωντάνια. Στο tour δεν είχα την ευκαιρία να ενωθώ τόσο πολύ με το ελληνικό κοινό. Είναι πολύ διαφορετικά το ελληνικό κοινό που με βλέπει από την τηλεόραση να με υποστηρίζει από το γήπεδο με το δικό του τρόπο, με τη δική μας κουλτούρα, η οποία με φέρνει πιο κοντά στο τένις, με κάνει να το ευχαριστιέμαι πιο πολύ. Ήταν από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Για το μέλλον της ομάδας στο Davis Cup είπε: «Χτίζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα με νεαρά παιδιά που έχουν ταλέντο και θέλουν να δουλέψουν δείχνοντας μεγάλη πειθαρχία. Δεν ξέρω αν είμαι η έμπνευση τους ή όχι, αλλά το να τους έχω δίπλα μου και να μπορώ να τους καθοδηγώ έχοντας παίξει σχεδόν 10 χρόνια στο tour, νομίζω βοηθάει πολύ την ομάδα. Αλλά έχουμε και μια ομάδα δίπλα μας που μας βοηθάει με τους δικούς της τρόπους. Δενόμαστε όλο και περισσότερο στα Davis Cup tie. Όνειρο μου όπως είπα είναι να κερδίσω το Davis Cup και πιστέψτε με θα με γέμιζε πολύ περισσότερο από ένα τίτλο Grand Slam. Ακούγεται ψιλοτρελό, αλλά το να μπορείς να κάνεις το τένις ένα ομαδικό σπορ και να το ζήσεις με ομαδικό τρόπο και ομαδική ατμόσφαιρα δεν είναι σύνηθες και του δίνει ένα ποδοσφαιρικό και μπασκετικό κλίμα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σε άλλα ατομικά αθλήματα. Επίσης στο Davis Cup εκπροσωπώ την Ελλάδα με έναν διαφορετικό τρόπο, είναι μόνο η χώρα μας και μια τέτοια επιτυχία δεν θα φέρει απλώς πολλή αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού τένις, αλλά και πολλά παιδιά κοντά στον αθλητισμό».

Σε ό,τι αφορά την αυριανή αναμέτρηση με τον Ζοά Φονσέκα, δεν θέλησε να πει πολλά: «Βοηθάει το ότι έχουμε προπονηθεί, γνωρίζουμε ο ένας πώς παίζει ο άλλος και την μπάλα του καθενός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά ελπίζω να γίνει ένας καλός αγώνας».