Φονσέκα: «Παίζει σε υψηλό επίπεδο ο Σακελλαρίδης»

Ο Ζοάο Φονσέκα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ο οποίος τον δυσκόλεψε πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

«Ήταν σίγουρα ένας καλός αγώνας», είπε ο 19χρονος Βραζιλιάνος στη συνέντευξη τύπου. «Φυσικά, το Davis Cup είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα τουρνουά. Παίζεις για την ομάδα σου, παίζεις για τη χώρα σου, και αυτό φέρνει μεγαλύτερη πίεση. Στην αρχή νομίζω πως και οι δυο μας ήμασταν πιο νευρικοί. Είμαστε ακόμα νέοι - εκείνος είναι 21, εγώ είμαι 19 - και ακόμα προσαρμοζόμαστε στο πώς είναι να παίζεις σε διοργανώσεις όπως το Davis Cup. Μέχρι στιγμής έχω φέρει καλά αποτελέσματα στο Davis Cup. Μου αρέσει να παίζω για τη χώρα μου, μου δίνει έξτρα κίνητρο, και πιστεύω πως σήμερα ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Eκείνος ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις συνθήκες. Ήταν αργές, η μπάλα “κλώτσαγε” ψηλά, κι εκείνος έπαιζε καλά, πολύ σταθερά. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Σε ερώτηση για το αν ο Σακελλαρίδης μπορεί να μπει στο tour της ATP είπε: «Είναι νέος, μπορεί να τα καταφέρει. Παίζει σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το ranking του αυτή τη στιγμή, αλλά παίζει καλά. Έχει καλό και σταθερό backhand, δυνατό forehand και ξέρει πώς να πιέζει. Του αρέσει να χρησιμοποιεί πολύ το forehand του, τόσο inside-out όσο και inside-in, αλλά θεωρώ πως το backhand του είναι καλύτερο. Το σερβίς του είναι πολύ καλό, έχει και kick serve και flat serve, κάτι που τον βοηθάει. Τρέχει πολύ, είναι δυνατός σωματικά, είναι σίγουρα καλός. Στο τένις βέβαια όλα εξαρτώνται από τις εβδομάδες. Χρειάζονται μερικές καλές εβδομάδες για να αφήσεις πίσω σου το Challenger Tour και να μπεις στο ATP Tour. Είναι δύσκολο, αλλά εκείνος μπορεί να τα καταφέρει».

Για το κοινό στο ΟΑΚΑ ανέφερε: «Η ατμόσφαιρα σήμερα ήταν υπέροχη. Ο κόσμος σεβόταν, υπήρχαν και αρκετοί Βραζιλιάνοι στην κερκίδα, και οι δύο πλευρές δημιούργησαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θέλω να τους ευχαριστήσω που μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι μας με σεβασμό».

Για το αυριανό μεγάλο ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τέλος, ανέφερε τα εξής: «Προπονηθήκαμε μαζί στο Σινσινάτι και στο Τορόντο, είναι καλός φίλος. Ένας από τους προπονητές του είναι Βραζιλιάνος, οπότε μιλάμε μερικές φορές. Θα είναι σίγουρα ένας σπουδαίος αγώνας. Όπως είπα, είναι διαφορετικό να παίζεις για τη χώρα σου. Αυτός παίζει στην έδρα του, θα έχει την πίεση και είναι και ψηλότερα στην κατάταξη, αλλά εγώ θα είμαι εκεί, θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, δηλαδή θα να δώσω το 100%. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε έναν όμορφο αγώνα».