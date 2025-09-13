Σακελλαρίδης: «Το ευχαριστήθηκα πολύ, φανταστικός ο κόσμος»

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης περίμενε ότι κάτι καλύτερο από το ματς με τον Ζοάο Φονσέκα στο Davis Cup, όμως ήταν ενθουσιασμένος με την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

«To ματς πήρε μια περίεργη τροπή που δεν περίμενα απ' την αρχή», είπε αρχικά ο 21χρονος τενίστας. «Η πίεση ήταν αρκετά υψηλή, αυτό ήταν κάτι που περίμενα. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα, η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη, ήταν κάτι που ένιωθα. Όταν μπήκα είχα ορισμένα πλάνα στο κεφάλι μου για το τι μπορώ να αξιοποιήσω. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι, πολλά κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, είχα τις ευκαιρίες μου με τα μπρέικ πόιντ, αλλά δεν κατάφερα να σπάσω το σερβίς του».

Ο Στεφ φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στο πόδι στο δεύτερο σετ, αλλά δεν ξέρει ακόμα αν είναι κάτι ανησυχητικό. «Δεν ξέρω ακόμα, θα πάω να το δουλέψω, για να δούμε τι θα γίνει και να είμαι έτοιμος για αύριο», δήλωσε σχετικά.

Όπως και να έχει, η αναμέτρηση με τον Φονσέκα σίγουρα θα του δώσει εφόδια για το μέλλον. «Ήρθα στο Davis Cup με υψηλή αυτοπεποίθηση. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το παιχνίδι μου απέναντι σε έναν ταλαντούχο παίκτη όπως είναι ο Ζοάο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία. Δοκίμασα το παιχνίδι μου, μπορώ να δω τι μπορώ να αξιοποιήσω και να βελτιώσω για τέτοιες περιστάσεις την επόμενη φορά και να προχωρήσω μπροστά, να εξελίξω το παιχνίδι μου όσο πιο πολύ γίνεται».

Ο Στεφ τρελάθηκε με την υποστήριξη του κοινού. «Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Η υποστήριξη του κόσμου ήταν πραγματικά φανταστική. Τη νιώθαμε και οι δύο πάρα πολύ έντονα. Στο τέλος αυξήθηκε η αδρεναλίνη και τα τελευταία γκέιμ ήταν οριακά. Και εγώ το ένιωσα και προσπάθησα να ελευθερώσω τον εαυτό μου και να το ευχαριστηθώ. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να παίζεις μπροστά στο ελληνικό κοινό, οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω ευχάριστες αναμνήσεις. Το ευχαριστήθηκα πολύ!».

Για την αυριανή αναμέτρηση με τον Γουίλντ ανέφερε: «Είχαμε ένα κλειστό παιχνίδι πριν δύο μήνες, ήταν πραγματικά δραματικό ματς με ένταση, είχε απ' όλα! Αυτή τη φορά έχω νέα εργαλεία στη συλλογή μου, δεν περιμένω την ίδια εξέλιξη και θέλω να φέρω φρέσκες επιλογές στο παιχνίδι μου. Ελπίζω να είμαι έτοιμος και να φέρω το καλύτερό μου τένις».

Μίλησε, τέλος, και για τη βοήθεια που παίρνει από τον Στέφανο Τσιτσιπά. «Ο Στέφανος είναι ένας πολύ καλός συμπαίκτης, πραγματικά θέλει να βοηθήσει και να υποστηρίξει και εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Εμένα μου περνάει συνέχεια συμβουλές, προσφέρει τις εμπειρίες και τη γνώση που έχει. Το ίδιο και ο Απόστολος με τον οποίο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Μας αρέσει και στους δυο μας να είμαστε σ' αυτό το γήπεδο και να παίζουμε τέτοια ματς. Είναι πολύ ευχάριστο που μοιραζόμαστε εδώ αυτή τη διοργάνωση και αυτές τις εμπειρίες».