Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Σακελλαρίδης! (vid)

Με το… αριστερό ξεκίνησε η Ελλάδα τους αγώνες της World Group I του Davis Cup, καθώς ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ζοάο Φονσέκα στο ΟΑΚΑ.

Ο νεαρός Έλληνας ξεκίνησε δυνατά, δημιουργώντας δύο break points στα πρώτα games, χωρίς όμως να τα αξιοποιήσει. Κράτησε με δυσκολία το σερβίς του μέχρι το τέλος του σετ, αλλά στο 12ο game ο Φονσέκα πίεσε, εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο break point και έκανε το 7-5.

Στο δεύτερο σετ ο Σακελλαρίδης είχε ακόμη μία ευκαιρία για break στο ξεκίνημα, την οποία έσβησε ξανά ο Βραζιλιάνος, που στη συνέχεια πήρε πέντε games στη σειρά για να φτάσει στο 3-0. Ο Έλληνας πήρε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι, αλλά συνέχισε να παλεύει, σβήνοντας break points και match points, μειώνοντας σε 3-5 και φτάνοντας μάλιστα σε τρία break points για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Ωστόσο, ο Φονσέκα κράτησε την ψυχραιμία του και έκλεισε τον αγώνα με 6-3, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στη Βραζιλία.

Η σειρά συνεχίζεται με την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Τιάγκο Σέιμποθ Γουίλντ, τον οποίο ο Έλληνας έχει κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν (2-0).