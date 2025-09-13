Η μεγάλη στιγμή του ελληνικού τένις

Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους qualifiers του Davis Cup, ώστε να διεκδικήσει του χρόνου την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης!

Δεν θα είναι, όμως, εύκολη η αποστολή της, παρότι θα έχει στο πλευρό της το θερμό κοινό στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ...

Απέναντί της, βλέπετε, θα βρει τη Βραζιλία, που έχει στη διάθεσή της το πολύ έμπειρο δίδυμο των Μάτος-Μέλο, το νέο αστέρι του παγκοσμίου τένις Ζοάο Φονσέκα (Νο.42) και τον Τιάγκο Γουίλντ (Νο.146), έναν αρκετά αξιόπιστο παίκτη μονού.

Το κακό για την εθνική είναι ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα στη μέση και ποτέ δεν ξέρεις αν και πότε μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα τόσο πολύ, ώστε να τον θέσουν εκτός μάχης.

Με βάση το αρχικό πρόγραμμα, πάντως, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει και στο μονό και στο διπλό, με παρτενέρ τον Πέτρο.

Αυτός που θα ανοίξει το πρόγραμμα του tie είναι ο... έχων άγνοια κινδύνου Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.286), που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Φονσέκα. Αν όλα πάνε καλά, ο Τσιτσιπάς (Νο.27) θα παίξει στη συνέχεια με τον Γουίλντ, τον οποίο έχει νικήσει και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω του more.com.

Σάββατο 13/9 (18.00)

Σακελλαρίδης-Φονσέκα

Τσιτσιπάς-Γουίλντ

Κυριακή 14/9 (17.00)

Π. Τσιτσιπάς/Σ. Τσιτσιπάς-Μάτος/Μέλο

Τσιτσιπάς-Φονσέκα

Σακελλαρίδης-Γουίλντ