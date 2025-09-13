Σακελλαρίδης στο SDNA: «Το Top 100 είναι ο στόχος μου για τη νέα σεζόν»

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης είναι έτοιμος για τη δεύτερη συμμετοχή του στο Davis Cup και, μάλιστα, θα κάνει γενέθλια στο γήπεδο!

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας γίνεται σήμερα 21 ετών και περνάει την καλύτερη φάση της καριέρας του: ταξίδεψε στην Αθήνα με career high (No.286) και πλησιάζει το "cut" για τα προκριματικά των Grand Slams!

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να τον δούμε να διεκδικεί μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Australian Open τον Ιανουάριο και... μετά όλα γίνονται!

Ο Στέφανος... junior μιλάει στο SDNA για τους υψηλούς στόχους του, αλλά και για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Βραζιλία, στην οποία αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.

- Το timing είναι εξαιρετικό για σένα. Έρχεσαι εδώ με πολύ καλά αποτελέσματα, career high. Πώς νιώθεις γενικά;

«Τους τελευταίους τρεις μήνες είμαι γεμάτος παιχνίδια, είμαι σε καλή φόρμα. Χτίζω πράγματα στο παιχνίδι μου, έχω τεστάρει πολλά και είμαι σε μια καλή φάση της καριέρας μου, για να δοκιμάσω το παιχνίδι μου και να δω πόσο μακριά μπορώ να πάω και αν μπορώ να δείξω τις δυνατότητές μου».

- Κοιτάζοντας το ranking, ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μπεις σε προκριματικά Grand Slam, έτσι δεν είναι; Ίσως στην Αυστραλία;

«Σωστά. Στόχος μου ήταν να καταφέρω να μπω στο US Open και θα ήμουν πολύ κοντά με το τουρνουά στο Τσουγκ, αν είχα πάρει τον τίτλο. Ο επόμενος στόχος είναι να μπω στο Australian Open, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάω έναν τίτλο Challenger. Αν, βέβαια, κατακτήσω Challenger, τότε θα πετύχω και την είσοδο στο Australian Open».

- Δεν έχει τελειώσει ακόμα η φετινή σεζόν, αλλά έχεις στο μυαλό σου κάποιους στόχους για το 2026;

«Έχω ήδη θέσει τον στόχο μου για του χρόνου: ψάχνω την άνοδο στο Top 100. Νομίζω ότι κάνω εξαιρετική δουλειά και αν με το καλό συνεχίσω με τους ρυθμούς και το πρόγραμμα που προχωράω τώρα, μπορώ να ξεκινήσω με το Australian Open και μετά να καταφέρουμε να μπω στους πρώτους 100».

- Δουλεύεις με κάποιον προπονητή τώρα;

«Αυτή τη στιγμή είμαι στην ομάδα του Απόστολου (Τσιτσιπά) και ταυτόχρονα έχω και τον δικό μου γυμναστή, τον Θέμη Δούσκα, που ταξιδεύει μαζί μου. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχω δουλέψει περισσότερο από όλους. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί πέρυσι το καλοκαίρι και λίγο λιγότερο από έναν χρόνο δουλεύαμε online, ήμασταν συνέχεια σε επικοινωνία. Από φέτος την άνοιξη ξεκίνησε να βρίσκεται μαζί μου σε όλα τα τουρνουά. Είμαι και σε επικοινωνία με τον Απόστολο, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά επειδή εκείνος έχει άλλες υποχρεώσεις τους τελευταίους μήνες, έχω έναν προπονητή από την Αργεντινή μέσω του Απόστολου, τον Αλεχάντρο Μίγκλιο, και το τελευταίο τρίμηνο ήταν μαζί μου. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να είναι εδώ, διότι γεννιέται το παιδί του την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε, δηλαδή, ένα διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψει σύντομα».

- Και ποιο θα είναι το αγωνιστικό σου πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν;

«Μετά το Davs Cup θα παίξω indoors. Έχω τρία Challengers στη Γαλλία και μετά ελπίζω να παίξω σε ένα 250άρι, είτε στη Στοκχόλμη, είτε στις Βρυξέλλες. Μπορεί να ακολουθήσει άλλο ένα Challenger και μετά ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω στο 250άρι της Αθήνας. Στοχεύω σε μεγάλα τουρνουά, ήταν απόφαση που πάρθηκε το καλοκαίρι. Πλέον θα στοχεύουμε σε μεγαλύτερα τουρνουά για να ανεβάσουμε το επίπεδό μου, γιατί πιστεύω ότι το επίπεδο που μπορώ να βγάλω είναι πολύ υψηλό. Αν είμαι σε περιβάλλον με δυνατούς παίκτες, μπορώ να κάνω τις προσαρμογές που χρειάζεται, ώστε να ανεβάσω κι εγώ το επίπεδό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου: όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο περισσότερο ανεβάζω εγώ το επίπεδό μου. Δεν είναι αυτό που ψάχνω, όμως. Είναι καλό να ανεβάζεις το επίπεδό σου όταν ο αντίπαλός σου παίζει καλά, αλλά στην τελική αυτό που ψάχνω είναι να έχω εγώ ένα πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να το διατηρώ με οποιονδήποτε είναι απέναντί μου».

- Περνώντας στο Davis Cup, είναι η δεύτερη συμμετοχή σου με την Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θα παίξεις σε μεγάλο γήπεδο, με μια πολύ καλή ομάδα. Είσαι ενθουσιασμένος;

«Είναι μια σπουδαία συνάντηση και η ανυπομονησία είναι τεράστια. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο και ελπίζω να γεμίσουν οι κερκίδες. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και περιμένω να δω τι θα γίνει!».

- Έχεις και γενέθλια στην πρώτη μέρα του tie (σήμερα)! Πώς περιμένεις να περάσεις αυτή τη μέρα;

«Θα είναι πραγματικά ξεχωριστό που στα γενέθλιά μου θα παίξω έναν τέτοιο αγώνα, μπροστά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι τα ιδανικά γενέθλια!».

- Πιστεύεις ότι η Βραζιλία έχει ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση;

«Δεν είμαι εντελώς σίγουρος για την αγωνιστική κατάσταση των συμπαικτών μου ή των αντιπάλων μου. Ξέρω ότι εγώ έχω καλή αυτοπεποίθηση, θα έχουμε το κοινό μαζί μας, η επιφάνεια είναι ωραία, αλλά δεν μπορώ να δώσω κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο tie και ελπίζω τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα για εμάς».

- Είχες παίξει και πρόσφατα με τον Τιάγκο Γουίλντ, οπότε φαντάζομαι ότι θα ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις αν συναντηθείτε - λογικά την Κυριακή.

«Είχαμε μια έντονη αναμέτρηση πριν από το δύο μήνες. Κράτησε πολλή ώρα και γενικά ήταν ένα έντονο ματς, υπήρχε πολύ συναίσθημα και από τις δύο πλευρές. Μπήκαμε και σε κόντρα μεταξύ μας, αλλά στο τέλος όλα καλά! Είναι, όμως, μια ρεβάνς που ψάχνω και χαίρομαι που μπορεί να μου δοθεί η ευκαιρία να τον αντιμετωπίσω ξανά. Πάνω-κάτω ξέρω τι να περιμένω και είναι η στιγμή να φέρω τα νέα όπλα, να δω αν μπορώ να τον ξεπεράσω».

- Στο πρώτο ματς θα αντιμετωπίσεις τον Ζοάο Φονσέκα. Τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω δει πάρα πολύ. Το να μπορώ, όμως, να αγωνιστώ κόντρα σε ένα τόσο μεγάλο όνομα, έναν τόσο ταλαντούχο παίκτη είναι μια τεράστια ευκαιρία. Όπως είπα και πριν, πιστεύω στον εαυτό μου και ελπίζω να παίξω το τένις που με ευχαριστεί και να καταφέρω να πετύχω αυτά που έχω στο μυαλό μου».

- Γενικά το κλίμα στην ομάδα φαίνεται πολύ οικογενειακό. Πώς περνάτε;

«Είναι κάτι πολύ όμορφο να παίζεις σε μια ομάδα, στην εθνική της χώρας σου, με άτομα που τα ξέρεις όλη σου τη ζωή. Το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο, έχει πολλή πλάκα, αλλά ταυτόχρονα όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά. Είμαστε ανταγωνιστικοί μεταξύ μας που είναι κάτι ωραίο! Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και να απολαύσουμε αυτό το tie».

- Θέλεις να στείλεις και ένα μήνυμα στον κόσμο;

«Ελπίζω να έρθετε να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο εδώ στο ΟΑΚΑ το tie με τη Βραζιλία. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι απολαυστικό θέαμα! Ελάτε να μας υποστηρίξετε, να φέρετε τη θετική σας ενέργεια και ελπίζω να πάρουμε τη μεγάλη πρόκριση».

Η αναμέτρηση με τη Βραζιλία ξεκινάει σήμερα στις 18.00 με δύο αγώνες μονού, ενώ αύριο (14/9) θα γίνει το διπλό και θα ακολουθήσουν ένα ή δύο μονά (ανάλογα με την εξέλιξη του tie). Περνάει στους qualifiers η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις νίκες.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει η μεγάλη αναμέτρηση του Σακελλαρίδη με τον Ζοάο Φονσέκα, το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις.