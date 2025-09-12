Τσιτσιπάς: «Είμαι έτοιμος για τρία παιχνίδια»

O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία για το World Group I του Davis Cup.

Με βάση το αρχικό πρόγραμμα, μάλιστα, ο 27χρονος τενίστας, πέρα από το μονό, θα παίξει και στο διπλό με παρτενέρ τον Πέτρο.

«Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι πιστεύω ότι είμαι έτοιμος για τρία παιχνίδια, θέλω να μου δοθεί η ευκαιρία να παίξω όσο πιο πολύ γίνεται σε αυτό το στάδιο», είπε χαρακτηριστικά στη σημερινή συνέντευξη τύπου, «σβήνοντας» προς το παρόν τις αμφιβολίες συμμετοχής του στο tie, λόγω του γνωστού προβλήματος στη μέση.

Ο Στέφανος ρωτήθηκε στη συνέχεια για την περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να περάσει στους qualifiers: «Θα υπάρχει μεγάλη απήχηση και διαφορά αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα το δούμε να συμβαίνει ακαριαία, αλλά δικός μου στόχος και όνειρο είναι είναι να κατακτήσω με την ομάδα μια μέρα το Davis Cup. Mπορεί να ακούγεται εξωφρενικό διότι δεν έχουμε έναν δεύτερο παίκτη που να βρίσκεται στο Top 50 ή στο Top 100, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παλεύουμε με αυτά που έχουμε και με αυτά που μπορούμε, για να φτάσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη διοργάνωση. Εγώ προσωπικά δεν ψάχνω μέσα από αυτό ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Το κάνω μόνο και μόνο λόγω πάθους για χώρα μου, το κάνω για την ομάδα μου».

Συγκρίνοντας το tour με το Davis Cup ανέφερε: «Υπάρχει μεγαλύτερη υπερηφάνεια όταν βγαίνεις στο γήπεδο. Όταν παίζω στο tour η αίσθηση είναι διαφορετική όταν είμαι στο γήπεδο. Το να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τα παιδιά είναι κάτι που μου δίνει παραπάνω κίνητρο, γιατί νιώθω ότι παίζω για κάτι παραπάνω από τον εαυτό μου. Πάντα με εξίταρε να παίζω για την Ελλάδα, πάντα μου έδινε ώθηση και κίνητρο, πάντα με ενθουσίαζε η ιδέα του Davis Cup, του United Cup, των ομαδικών διοργανώσεων. Τα ομαδικά events δημιουργούν τελείως διαφορετική αύρα και θα έλεγα ότι είναι από τις πιο ωραίες εβδομάδες της χρονιάς. Αυτή η εβδομάδα μου δίνει τη μεγαλύτερη αναζωογόνηση».

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στο πολύ ισχυρό δίδυμο των Μέλο-Μάτος που κατεβάζει η Βραζιλία στο διπλό: «Είναι μια πολύ έμπειρη και δεμένη ομάδα, έχουν και ροή καλών αποτελεσμάτων. Είναι δύσκολος αγώνας για εμάς, εγώ με τον Στέφανο έχουμε καιρό να παίξουμε μαζί. Είναι σημαντικό να παίζεις τακτικά και να δυναμώνεις την ομάδα. Θα βρούμε τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά την τακτική θα προσπαθήσω να προσαρμοστώ όσο περισσότερο γίνεται. Το διπλό είναι σαν σκάκι, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σωστά. Και επειδή είναι Davis Cup, αυτός που θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό θα πάρει τη νίκη».

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης μίλησε για το γεγονός ότι μπαίνει πρώτος αύριο (18.00) στο court: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξω την αυλαία και να αντιμετωπίσω έναν αντίπαλο σαν τον Ζοάο Φονσέκα, που είναι πολύ ταλαντούχος. Για εμένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπω στο γήπεδο, να απολαύσω το παιχνίδι μου, να δοκιμάσω τις ικανότητές μου και, γιατί όχι, να κερδίσω».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ: «Και εγώ και ο Γιάννης (Ξυλάς) είχαμε ένα καλό καλοκαίρι. Είμαι έτοιμος αν χρειαστεί να μπω και να παίξω».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ: «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον μας και αν χρειαστεί, εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Η αναμέτρηση με τη Βραζιλία θα διεξαχθεί το προσεχές διήμερο (13-14/9) στο ΟΑΚΑ.