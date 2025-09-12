Ανοίγει η αυλαία με Σακελλαρίδη-Φονσέκα

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για το tie της Ελλάδας με τη Βραζιλία στο Davis Cup, με το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί σπουδαίες αναμετρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο (18:00) στο Stadion Sports Center με τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.286 ΑΤΡ) να αντιμετωπίζει τον ανερχόμενο Ζοάο Φονσέκα (Νο.42). Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο.27) με τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ (Νο.146), με τον Έλληνα τενίστα να έχει το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Την Κυριακή (17:00) θα ανοίξει το πρόγραμμα το διπλό: οι Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στο ισχυρό βραζιλιάνικο δίδυμο των Ραφαέλ Μάτος (Νο.49) και Μαρσέλο Μέλο (Νο.52). Εφόσον χρειαστεί, θα ακολουθήσουν τα μονά σε αντίστροφα ζευγάρια από το Σάββατο.

Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει την πρόκριση για τα qualifiers του Φεβρουαρίου 2026.