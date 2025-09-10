Καλίνσκαγια «κάρφωσε» τον Ρούνε: «Μου ζήτησε να βγούμε 10 φορές, γράφει σε όλες!» (vid)

Η Άννα Καλίνσκαγια άναψε… φωτιές με δηλώσεις της στη Ρωσία, αποκαλύπτοντας ότι ο Χόλγκερ Ρούνε της έστειλε δέκα φορές μήνυμα για να βγουν ραντεβού, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο Δανός τενίστας «γράφει σε όλες»!

Η 25χρονη Ρωσίδα, που στο παρελθόν είχε σχέση με τον Νικ Κύργιο και τον Γιάνικ Σίνερ, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και, όταν ρωτήθηκε αν οι τενίστες φλερτάρουν συχνά, απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Κάποιος μου έγραψε 10 φορές και μετά τα παράτησε».

Όταν οι παρουσιαστές της ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα, εκείνη δεν μάσησε τα λόγια της:

«Ο Χόλγκερ Ρούνε. Γράφει σε όλες, του άξιζε (που τον αποκάλυψα). Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του», είπε η Καλίνσκαγια, προσθέτοντας πάντως ότι δεν είναι ο μόνος που την έχει προσεγγίσει.

Φυσικά, η απάντηση του Ρούνε δεν άργησε να έρθει. Βλέποντας το απόσπασμα που έγινε viral στα social media, ο Δανός τενίστας απάντησε μέσω X (Twitter):

«Χαχαχα, ίσως υπάρχουν διαφορές κουλτούρας. Όταν η Άννα βλέπει ένα σχόλιο σε story, νομίζει ότι είναι πρόταση για ραντεβού. Αν θέλω να βγούμε, θα στο πω ευθέως, μην ανησυχείς!»

Η Καλίνσκαγια, πάντως, δεν είναι η πρώτη που βγάζει στην... σέντρα τον Ρούνε. Πριν από περίπου ενάμιση μήνα, η Βερόνικα Κουντερμέτοβα είχε δηλώσει σε συνέντευξή της:

«Ο Ρούνε μου έστειλε μήνυμα πρόσφατα. Του είπα: ‘Αγόρι μου, είμαι πολύ μεγάλη για σένα. Αν δεις το Instagram μου, θα καταλάβεις ότι είμαι παντρεμένη’. Μου ζήτησε συγγνώμη και μετά σταμάτησε να με χαιρετάει.»

Με δύο τενίστριες να τον «καρφώνουν» δημόσια, φαίνεται πως ο Ρούνε έχει μπει… στο μικροσκόπιο του tennis gossip – κι εμείς απλώς παρακολουθούμε το σερβίς-σόου να συνεχίζεται!

