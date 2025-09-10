Η Ζακεμό «πάγωσε» τη Σάκκαρη - Πρόωρος αποκλεισμός

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε μια αναπάντεχα σύντομη ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά WTA στη Γουαδαλαχάρα, χάνοντας από την Έλσα Ζακεμό με 6-2 και 6-0.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είχε κατακτήσει το συγκεκριμένο τουρνουά πριν δύο χρόνια, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό απέναντι στη Γαλλίδα αντίπαλό της.

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε δυσκολίες εξαιτίας των ψηλών και δυνατών χτυπημάτων της Ζακεμό. Η απόδοσή της παρέμεινε χαμηλή σε όλη τη διάρκεια, καταλήγοντας σε μόλις δύο κερδισμένα games.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί μια πρόωρη αποχώρηση για τη Σάκκαρη από τη Γουαδαλαχάρα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιτυχίες της στο τουρνουά.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν ένα 24ωρο εξ αιτίας της έντονης βροχόπτωσης.