Ένα τενιστικό θαύμα που το λένε «Κάρλος»...

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε τον 6ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του στις ΗΠΑ και το SDNA δίνει τους 10 κορυφαίους αριθμούς του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο.

Το σήκωσε και αυτό ο Καρλίτος. Δούλεψε σε συγκεκριμένα πράγματα μετά την ήττα στο Wimbledon και στην Νέα Υόρκη περιόρισε τον Σίνερ στο «δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο». Ο άσος από την Μούρθια δεν πήρε μόνο την κούπα κόντρα στον rival της εποχής του, αλλά του έσπασε τις σερί εβδομάδες στο Νο1 και πάτησε εκείνος στην κορυφή του αθλήματος.

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο στο Flushing Meadows, χαζεύουμε τους αριθμούς του 22χρονου Ισπανού που έχει ήδη 61 νίκες, 7 τίτλους μέσα στο 2025 και ακόμα έχει μπροστά του 5-6 τουρνουά…



1 νούμερο. Το γράψαμε ανάποδα για να μην χαλάσουμε το μοτίβο. Ο Αλκαράθ είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο και εδώ και μερικές ώρες είναι και το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη. Στη νέα βαθμολογία, έχει 10.540 πόντους και πέρασε «καθαρά» πάνω από τον Σίνερ, που με την πορεία του μέχρι τον τελικό έφτασε στους 7.950. Πιο κάτω, οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά από τους 2 στη «μάχη» για το ATP Finals σε κάποιες εβδομάδες.

How Carlos Alcaraz is waking up this morning 1⃣🏆 pic.twitter.com/CWEL84yLU4 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025



2 τίτλους Grand Slam σε κάθε επιφάνεια έχει πλέον ο Αλκαράθ και αν αυτό διαβάζεται σαν κάτι απλό, αρκεί να δει το εξής στατιστικό για να αναθεωρήσει. O Charly, όπως τον φωνάζουν οι δικοί του, έχει πλέον 2 Roland Garros [χώμα], 2 Wimbledon [γρασίδι], 2 US Open [σκληρό] και έγινε μόλις ο 4ος σε ολόκληρη την ιστορία του αθλήματος που καταφέρνει κάτι ανάλογο μετά από παίκτες όπως είναι οι Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ματς Βιλάντερ [αναλυτής του Eurosport], ενώ το κατάφερε σε πιο μικρη ηλικία απ’ όλους.

🤯🇪🇸🏆 Carlos Alcaraz has become the YOUNGEST male singles player in the Open Era to win multiple Majors on all three surfaces!



🇫🇷 X2

🇬🇧 X2

🇺🇸 X2



Only three others have done so (Mats Wilander, Rafael Nadal, and Novak Djokovic) 👏



📸 AP Photo/Heather Khalifa pic.twitter.com/aQLJnzx80j — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 7, 2025



3 break δέχθηκε στο US Open 2005. Είναι πραγματικά απίστευτο, όμως χωρίς να είναι ο καλύτερος σέρβερ όλων των εποχών, ο άσος από την Μούρθια είδε το σερβίς του να σπάει μόλις 3 φορές στο τελευταίο major της χρονιάς [Νταρντέρι, Τζόκοβιτς, Σίνερ]. Είναι τα λιγότερα break που έχει δεχθεί κάποιος στην ιστορία του τένις σε Grand Slam σε σκληρή επιφάνεια αφού κανένας δεν είχε κάνει ποτέ κάτι ανάλογο. Ο Πιτ Σάμπρας έχει το ρεκόρ σε major γενικότερα, αφού δέχθηκε μόνο 2 το 1997 στο Wimbledon [3 το 1994].



5 εκατ. δολάρια έβαλε στον λογιαριασμό του ο Ισπανός μετά την κατάκτηση του αμερικανικού Open. Ο ίδιος τίτλος είχε αποφέρει 3.6 στον νικητή το 2024 και τα 5 είναι το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ιστορία του tour της ATP. Ένα κλικ πάνω από τα 4.9 που έβαλε τσέπη ο Σίνερ το 2024 όταν κατέκτησε το ATP Finals. Ο άσος από την Μούρθια έφτασε τα 50 εκατ. έσοδα από την καριέρα του στο άθλημα.



50 MILLION DOLLAR MAN! 😎



With his $5,000,000 paycheque for winning the US Open, 🇪🇸 Carlos Alcaraz has surpassed $50,000,000 in career prize money earnings. 🏆💰🎉



The 22-year-old is the first tennis player born in the 2000s to reach that milestone:https://t.co/YmxzY9mhM0 — TENNIS (@Tennis) September 8, 2025

6 τίτλοι Grand Slam. Και είναι ακόμα 22. Ναι, o Αλκαράθ βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους ever. Μετά τις ΗΠΑ, έπιασε σε κατακτήσεις τους Μπέκερ και Έντμπεργκ και στην επόμενη major κούπα του θα φτάσει τους Βιλάντερ και ΜακΕνρο. Λίγο πιο μπροστά με 8 είναι οι Κόνορς, Λεντλ, Αγκάσι, ενώ, πέρα από τους Big-3, μπροστά του, με διψήφιο αριθμό είναι μόνο οι Σάμπρας [14] και Μποργκ [11].



22 años. 6 Grand Slams ✨



CARLOS ALCARAZ, LA LEYENDA CONTINÚA 👑 pic.twitter.com/ZUPD2VZXec — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

8 σερί κούπες έχουν μοιραστεί. Φέντερερ-Ναδάλ [11, 2005-2007], Ναδάλ-Τζόκοβιτς [9, 2010-2012, 2018-2020] ήταν τα παλιά χρόνια. Πλέον ο Αλκαράθ έχει τρελό rivalry με τον Σίνερ, με τους δύο να έχουν δυο-πωλήσει τους τελευταίους 8 major τίτλους, αριθμός που είναι στο top-5 της σχετικής λίστας, κοντά στα νούμερα που έπιασαν τα rivalries που αναφέραμε πιο πάνω.

10 νίκες έχει πλέον σε βάρος του Σίνερ ο Αλκαράθ. Ο Ιταλός χαρακτηρίστηκε «παίκτης που έχει βγει από το AI» από τον πρόσφατο αντίπαλό του, Μπούμπλικ, όμως φαίνεται πως ο Κάρλος έχει βρει τον τρόπο να νικά ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη αφού αυτή ήταν η 10η συνολικά νίκη κόντρα στον Σίνερ [10-5 το head-to-head] με το μεταξύ τους σκορ να είναι στο 7-1 από το 2024 μέχρι σήμερα.



22+125. Τόσων ετών και τόσων ημερών. Αυτή είναι η ηλικία στην οποία ο Καρλίτος έφτασε τις 6 κατακτήσεις Grand Slam τίτλων και έγινε ο 2ος νεαρότερος στην ιστορία που το καταφέρνει. Μπροστά του θα είναι μόνο ο Μπιορν Μποργκ [22 ετών, 32 ημερών], ενώ πίσω του άφησε τον Ράφα Ναδάλ [22 ετών, 243 ημερών].

24 είναι οι νίκες που πέτυχε σε Grand Slam μέσα στο έτος και αποτελεί ρεκόρ. Ο Αλκαράθ του 2025 έπιασε τον Ράφα Ναδάλ του 2008 που είχε πανηγυρίσει επίσης 24 φορές σε major διοργάνώσεις. Στις αμέσως επόμενες θέλεις με 23 και 22 είναι οι Πιτ Σάμπρας [1993] και Μπόρις Μπέκερ [1989], ενώ στο Νο5 είναι ξανά ο Ναδάλ με 20 το 2007.

22-and-Under Men's Most Grand Slam Match Wins in a Season:@RafaelNadal - 24 in 2008@carlosalcaraz - 24 in 2025

Pete Sampras - 23 in 1993@TheBorisBecker - 22 in 1989@RafaelNadal - 20 in 2007 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 7, 2025

67 σερί εβδομάδες ήταν στο Νο1 του κόσμου ο Γιανίκ Σίνερ πριν αντιμετωπίσει το «κτήνος» από την Μούρθια στον τελικό της Νέας Υόρκης. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε εκεί, ο Ιταλός δεν είχε κατέβει, μέχρι σήμερα Δευτέρα (08/08), όταν ο Αλκαράθ τον εκθρόνισε και πήρε εκείνος τη θέση του μετά την εντυπωσιακή νίκη. Ήταν 27 οι σερί νίκες που είχε ο Σίνερ σε σκληρή επφάνεια στα Grand Slam. Στα τελευταία 73 ματς, έχει 6 ήττες, οι 5 από τον Αλκαράθ.