Ξέφυγε στο Race ο Κάρλος

Εκτός όλων των άλλων, ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε στη Νέα Υόρκη σημαντικό βήμα προς το year-end No.1.

Ο 22χρονος Ισπανός, που έχει κατακτήσει φέτος επτά τίτλους, είναι στην πρώτη θέση του Race και η διαφορά του από τον Νο.2 Γιάνικ Σίνερ είναι πλέον στους 2.590 βαθμούς.

Οι δύο παίκτες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο ATP Finals του Τορίνο και οι επόμενοι στη λίστα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τους τέσσερις φετινούς major ημιτελικούς, και ο Σάσα Ζβέρεφ.

Ο 38χρονος Σέρβος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι το μοναδικό βέβαιο πλάνο του αυτή τη στιγμή είναι η συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας (2-8/11), οπότε φαίνεται δύσκολο να ταξιδέψει αμέσως μετά στην ιταλική πόλη (9-16/11).

Το Race είναι η βαθμολογία της φετινής σεζόν, που στο τέλος της χρονιάς γίνεται ένα με το ranking. Στο ATP Finals περνούν οι οκτώ πρώτοι της λίστας.