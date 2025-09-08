Επίσημα στην κορυφή του κόσμου ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν πήρε μόνο τον τίτλο στη Νέα Υόρκη. Πήρε και το Νο.1 του κόσμου, από όπου γκρέμισε τον Γιάνικ Σίνερ μετά από 65 εβδομάδες!

O 22χρονος Ισπανός, κάτοχος έξι major τίτλων πλέον, επέστρεψε σήμερα στην κορυφή για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2023 και ξεκινάει συνολικά την 37η εβδομάδα του εκεί!

Κατά τα άλλα, είναι ξανά στο Top 4 ο αειθαλής Νόβακ Τζόκοβιτς, που εκτόπισε τον περσινό φιναλίστ του US Open Τέιλορ Φριτζ.

Στις γυναίκες, η Αρίνα Σαμπαλένκα κρατάει γερά την κορυφή του κόσμου, ενώ η Αμάντα Ανισιμόβα σημείωσε career high με την άνοδο στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης (+5).

Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μια θέση και είναι στο Νο.27 και η Μαρία Σάκκαρη σκαρφάλωσε από το Νο.64 στο Νο.55.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, τέλος, μπήκε για πρώτη φορά στο Top 300 του κόσμου και βρίσκεται στο Νο.268 (+29).