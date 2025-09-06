Έκλεισε προπονητικό δίδυμο ο Μεντβέντεφ

O Nτανίλ Μεντβέντεφ δεν άργησε να αντικαταστήσει τον Ζιλ Σερβαρά, με τον οποίο «χώρισε» μετά την απογοητευτική έξοδο από το US Open,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο θα έχει πλέον στο πλευρό του προπονητικό δίδυμο: τον Σουηδό Τόμας Γιόχανσον (που στο παρελθόν έχει δουλέψει και με τη Μαρία Σάκκαρη) και τον Αυστραλό Ρόχαν Γκέτζκε.

Όπως γίνεται συνήθως, θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα προχωρήσει η συνεργασία.

Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος Ρώσος έχασε από τον Μπενζαμέν Μπονζί στον πρώτο γύρο του US Open και αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα του σε πρεμιέρα Grand Slam...