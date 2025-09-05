Ημιτελικά και Top 300 για τον Σακελλαρίδη!

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε πολύ μεγάλη νίκη επί του Ούγκο Γκρενιέ (Νο.188) και πέρασε στην τετράδα του Challenger της Κωνσταντινούπολης!

Ο 21χρονος τενίστας, Νο.315 στον κόσμο, λύγισε τον Γάλλο με 7-5, 6-7(3), 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον νικητή του αγώνα Σελμπάι-Μόλτσαν.

Με τη μέχρι τώρα πορεία του στην Πόλη, μάλιστα, έχει εξασφαλίσει την πρώτη του είσοδο στο Top 300 του κόσμου (θα ανεβεί στο Νο.285 ή Νο.286), ενώ αν περάσει στον πρώτο του τελικό θα πλησιάσει και το Top 250!

Συνολικά είναι η τέταρτη φορά που o νεαρός αθλητιής προκρίνεται σε ημιτελικά τουρνουά Challenger.

Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν ενισχύσει την εθνική στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία για World Group I του Davis Cup (13-14/9)!