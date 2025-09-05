Ανατροπή και δεύτερος σερί major τελικός για Ανισιμόβα! (vid)

Η Αμάντα Ανισιμόβα λύγισε στα τρία σετ τη Ναόμι Οσάκα και έκλεισε ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του US Open!

Μετά από σκληρή μάχη 2 ωρών και 56 λεπτών, η 24χρονη Αμερικανίδα (Νο.9) επικράτησε της 27χρονης Γιαπωνέζας (Νο.24) με 7-6(4), 7-6(3), 6-3 και θα διεκδικήσει τίτλο σε Grand Slam για δεύτερη σερί φορά.

Στο Wimbledon γνώρισε συντριπτική ήττα με 6-0, 6-0 από την Ίγκα Σβιόντεκ, οπότε σίγουρα ελπίζει σε κάτι διαφορετικό, ειδικά τώρα που θα αγωνιστεί και μπροστά στους συμπατριώτες της!

Στο πρώτο σετ η Ναόμι έχασε προβάδισμα με 3-5, αλλά «καθάρισε» στο τάι μπρέικ, ενώ κάτι ανάλογο έγινε και στο δεύτερο σετ, μόνο που αυτή τη φορά η Ανισιμόβα ήταν αυτή που προηγήθηκε με 5-4 και τελικά έφερε το ματς στα ίσα στο τάι μπρέικ.

Η Ανισιμόβα μπήκε πιο δυνατά στο τρίτο, πέρασε μπροστά με 4-1 και έμεινε στη θέση του οδηγού μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας την αποθέωση από το Arthur Ashe Stadium.

Εκτός της μεγάλης πρόκρισης, η Αμάντα εξασφάλισε και την πρώτη είσοδό της στο Top 5, αφού θα σκαρφαλώσει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σημαντική άνοδο, βέβαια, θα σημειώσει και η Ναόμι, που θα «πετάξει» από το Νο.24 στο Νο.14 και δείχνει ότι είναι ξανά εδώ!

Η Ανισιμόβα προηγείται με 6-3 στο head to head με τη Σαμπαλένκα και την είχε νικήσει και στα ημιτελικά του Wimbledon.

Ο μεγάλος αγώνες θα γίνει το Σάββατο (6/9) στις 23.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport 1.

Απόψε θα μάθουμε και το ζευγάρι του τελικού των ανδρών, με Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ να μονομαχούν στις 22.00 και Γιάνικ Σίνερ-Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ να μπαίνουν στο Arthur Ashe όχι πριν τις 02.00.