Ίδρωσε, αγχώθηκε αλλά έφυγε για τελικό η Σαμπαλένκα!

Η κορυφαία τενίστρια χρειάστηκε δύο ώρες και εφτά λεπτά για να λυγίσει την Πεγκούλα, με την Αμερικανίδα να παίρνει το πρώτο σετ με 4-6, όμως στη συνέχεια η Σαμπαλένκα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της.
Η Λευκορωσίδα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 (6-3), όμως στο τρίτο σετ δυσκολεύτηκε και πάλι από την Πεγκούλα, όμως βρήκε τις λύσεις έφτασε στο 6-4 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό.
Πλέον η Σαμπαλένκα, θα περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ναόμι Οζάκα και Αμάντα Ανισίμοβα, για να μάθει την αντίπαλό της στον τελικό του US Open, στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.