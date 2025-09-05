Ίδρωσε, αγχώθηκε αλλά έφυγε για τελικό η Σαμπαλένκα!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Τζέσικα Πεγκούλα, όμως πήρε τη νίκη με 2-1 σετ και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του US Open.

Η κορυφαία τενίστρια χρειάστηκε δύο ώρες και εφτά λεπτά για να λυγίσει την Πεγκούλα, με την Αμερικανίδα να παίρνει το πρώτο σετ με 4-6, όμως στη συνέχεια η Σαμπαλένκα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της.

Η Λευκορωσίδα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 (6-3), όμως στο τρίτο σετ δυσκολεύτηκε και πάλι από την Πεγκούλα, όμως βρήκε τις λύσεις έφτασε στο 6-4 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό.

Πλέον η Σαμπαλένκα, θα περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ναόμι Οζάκα και Αμάντα Ανισίμοβα, για να μάθει την αντίπαλό της στον τελικό του US Open, στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.