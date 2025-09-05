MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ίδρωσε, αγχώθηκε αλλά έφυγε για τελικό η Σαμπαλένκα!

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Τζέσικα Πεγκούλα, όμως πήρε τη νίκη με 2-1 σετ και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του US Open.

Η κορυφαία τενίστρια χρειάστηκε δύο ώρες και εφτά λεπτά για να λυγίσει την Πεγκούλα, με την Αμερικανίδα να παίρνει το πρώτο σετ με 4-6, όμως στη συνέχεια η Σαμπαλένκα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της.

Η Λευκορωσίδα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 (6-3), όμως στο τρίτο σετ δυσκολεύτηκε και πάλι από την Πεγκούλα, όμως βρήκε τις λύσεις έφτασε στο 6-4 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό.

Πλέον η Σαμπαλένκα, θα περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ναόμι Οζάκα και Αμάντα Ανισίμοβα, για να μάθει την αντίπαλό της στον τελικό του US Open, στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

Ίδρωσε, αγχώθηκε αλλά έφυγε για τελικό η Σαμπαλένκα!