Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο θρυλικός Μπγιορν Μποργκ

Η σουηδική εφημερίδα Expressen αποκάλυψε ότι ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών δίνει την μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Την αποκάλυψη ότι ο Μπγιορν Μποργκ δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη έκανε η σουηδική εφημερίδα Expressen, η οποία επικαλούμενη ιταλικές πηγές υποστηρίζει ότι ο 69χρονος Σουηδός είναι αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μποργκ αναφέρει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Heartbeats», η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπγιορν Μποργκ, ο οποίος στην καριέρα του κέρδισε 6 φορές το «Ρολάν Γκαρός» και 5 φορές του Γουίμπλεντον αποσύρθηκε από τα κορτ το 1983 σε ηλικία μόλις 26 ετών και πλέον καλείται να νικήσει τον πιο ισχυρό αντίπαλο, που έχει αντιμετωπίσει ποτέ του.