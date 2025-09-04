Το πρόγραμμα των ημιτελικών στη Νέα Υόρκη

Το US Open μπαίνει στην τελική ευθεία του και σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού των γυναικών.

Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9) θα μονομαχήσουν οι δύο περσινές φιναλίστ Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ αμέσως μετά θα μπουν στο Arthur Ashe οι δύο φορές πρωταθλήτρια Ναόμι Οσάκα και η φιναλίστ του Wimbledon Αμάντα Ανισιμόβα.

Αυτό που όλοι περιμένουν, βέβαια, είναι η αυριανή (5/9) αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάρλος Αλκαράθ, που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ.

Θα ακολουθήσει ο αγώνας του υπερασπιστή του τίτλου Γιάνικ Σίνερ με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Οι ημιτελικοί θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το Eurosport 1.