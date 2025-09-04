Η Οζάκα έκλεισε ραντεβού με την Ανισίμοβα στα ημιτελικά του US Open

Η Ναόμι Οζάκα ξεπέρασε το εμπόδιο της Καρολίνα Μούχοβα, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 7-6), για να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά του US Open.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια δυσκολεύτηκε αρκετά από την Τσέχα, με την Οζάκα να παίρνει το πρώτο σετ με 6-4, όμως η Μούχοβα προέβαλλε σθεναρή αντίσταση στο δεύτερο σετ.

Η Μούχοβα ξεκίνησε με break στο δεύτερο σετ, όμως η Οζάκα είχε την απάντηση με τις δύο αθλήτριες να διατηρούν το σερβίς τους, μέχρι και το 4-4, όπου η Τσέχα έκανε ξανά break.

Η Οζάκα, όμως και πάλι είχε την απάντηση και το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie break, εκεί όπου η Γιαπωνέζα, έφτασε στην επικράτηση και έκλεισε την θέση της στα ημιτελικά.

Αντίπαλος της Οζάκα στην τετράδα του US Open, θα είναι η Αμάντα Ανισίμοβα, που νωρίτερα πέταξε εκτός την Ίγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας με 2-0 σετ.