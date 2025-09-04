US Open: Η Ανισίμοβα πέταξε εκτός τετράδας την Σβιόντεκ

Μια πολύ σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε η Αμάντα Ανισίμοβα, η οποία υπέταξε με 2-0 σετ την Ίγκα Σβιόντεκ, την «εκδικήθηκε» για τον τελικό του Wimbledon και σταμάτησε το νικηφόρο της σερί στα Grand Slams.

Η Ανισίμοβα έκανε ένα φοβερό παιχνίδι και επιβλήθηκε της Σβιόντεκ με 6-4, 6-3 σε 96 λεπτά, αφήνοντάς την εκτός ημιτελικών στο US Open.

Στους 23 winners σταμάτησε η 24χρονη Αμερικανίδα, η οποία «πυροβολούσε» από παντού, καταφέρνοντας να έχει το πάνω χέρι κόντρα στη Πολωνή, μια εικόνα που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε.

Βρέθηκε μάλιστα πίσω με break και στα δυο σετ, με 0-1 στο 1ο και με 0-2 στο 2ο, κάτι που δεν την εμπόδισε να φτάσει με εμφατικό τρόπο στη νίκη.

Στο 1ο σετ κομβικό ήταν το 5ο game, όπου έσωσε διπλό break point από το 2-2, 15-40 και μετά απ' αυτό ήταν αισθητά η καλύτερη παίκτρια στο γήπεδο και δεν απειλήθηκε ξανά.

Στο 2ο σετ κυριάρχησε κατά κράτος μετά το 0-2, κερδίζοντας τα 5 από τα 6 τελευταία games της αναμέτρησης, ώστε να φτάσει σε μια από τις πιο γλυκές νίκες της καριέρας της.

Έρχεται δύο μήνες μετά τον χαμένο τελικό του Wimbledon, μια ανάμνηση που θα ήθελε να σβήσει από το μυαλό της η Αμερικανίδα, αφού είχε παρουσιαστεί πολύ νευρική και ηττήθηκε με το αδιανόητα βαρύ 6-0, 6-0.

Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που επανήλθε δριμύτερη στο αμέσως επόμενο Grand Slam, σταμάτησε το σερί της Σβιόντεκ και προκρίθηκε σε ακόμα έναν major ημιτελικό, 2ο φετινό και 3ο συνολικά στην καριέρα της.

Θα περιμένει το τελευταίο ματς των προημιτελικών, μεταξύ της Ναόμι Οζάκα και της Καρολίνα Μούχοβα, για να μάθει με ποια θα παίξει αύριο, όταν και θα διεκδικήσει τον 2ο σερί τελικό σε Grand Slam.