Ο Οζέ Αλιασίμ πήρε πρόκριση στον 2ο Grand Slam ημιτελικό της καριέρας του (vid)

O Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ πήρε το μεγάλο ντέρμπι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στα 4 σετ και θα επιστρέψει στα ημιτελικά του US Open μετά από 4 χρόνια, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη επίδοσή του σε ένα Grand Slam.

Μετά από μάχη μέχρι τελικής πτώσης, ο Καναδός πήρε τη νίκη επί του Ντε Μινόρ με 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) σε 4 ώρες και 10 λεπτά και μια σπουδαία πρόκριση στην 4άδα.

Θα μπορούσε εύκολα να είχε 5 σετ ο συγκεκριμένος αγώνας, ή ακόμα και διαφορετικό νικητή, παρότι έληξε με 3-1.

Ο Ντε Μινόρ φαινόταν να έχει τον έλεγχο μετά την πρώτη ώρα του παιχνιδιού, καθώς είχε προηγηθεί με σετ και με break στο 6-4, 3-2. Ο Οζέ Αλιασίμ πήρε πίσω το break άμεσα, αργότερα έσβησε break point στο 5-5, ενώ στο tie-break έσβησε και set point του Αυστραλού, για να το κατακτήσει με 9-7.

Ο Οζέ Αλιασίμ συνέχισε να είναι ο καλύτερος παίκτης την κρίσιμη στιγμή, για να κάνει ένα break στο 11ο game του 3ου σετ (6-5). Στο 4ο σετ επέστρεψε από το 2-5, το έστειλε και αυτό στο tie-break και εκεί ήταν από νωρίς καλύτερος, για να επιβληθεί με 7-4 και να «κλειδώσει» τη μεγάλη πρόκριση.

Κάπως από το πουθενά, χωρίς να κάνει καλή σεζόν, ο Οζέ Αλιασίμ μετά τον προημιτελικό στο Σινσινάτι προκρίθηκε και στα ημιτελικά του US Open, ισοφαρίζοντας την καλύτερη πορεία του σε Slam, που είχε κάνει στα ίδια γήπεδα το 2021.

Εξασφάλισε μεγάλη άνοδο 14 θέσεων στο Νο13 του κόσμου την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ θα διεκδικήσει την πρώτη του πρόκριση σε έναν τελικό Grand Slam μεθαύριο, όπου ωστόσο εκτός απροόπτου θα παίξει με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, Γιανίκ Σίνερ.

O Σίνερ θα πρέπει αργότερα να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, ενάντια στον Λορέντζο Μουζέτι.