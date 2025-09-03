Επίσημο: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα, με Φονσέκα η Βραζιλία

Με τα μεγάλα όπλα τους θα παραταχθούν στο ΟΑΚΑ (13-14/9) Ελλάδα και Βραζιλία, στην αναμέτρησή τους για το World Group I του Davis Cup.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία, η εθνική θα κατεβεί με Στέφανο (No.28) και Πέτρο Τσιτσιπά (No.230 στο διπλό), Στέφανο Σακελλαρίδη (No.315), Αριστοτέλη Θάνο (No.463) και Γιάννη Ξυλά (No.732), ενώ κάπτεν θα είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Η Βραζιλία, από την πλευρά της, θα έχει τον φοβερό και τρομερό Ζοάο Φονσέκα (No.45), τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ (No.143), τον Ματέους Πουσινέλι ντε Αλμέιδα (No.281) και, φυσικά, τους σπουδαίους διπλίστες Ραφαέλ Μάτος (No.48 στο διπλό) και Μαρσέλο Μέλο (No.42). Αρχηγός θα είναι ο Ζάιμε Ονσίνς.

O Στέφανος δεν έχει συναντήσει στο tour τον Φονσέκα, ενώ με τον Βιλντ έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Την πρώτη μέρα (13/9, 18.00), θα γίνουν δύο ματς μονού και τη δεύτερη (14/9, 17.00) το διπλό και τα αντίστροφα μονά.

Νικήτρια αναδεικνύεται όποια ομάδα συμπληρώσει τρεις νίκες και περνάει στους qualifiers, που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του 2026.