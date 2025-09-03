Ο Ισίδωρος Κούβελος υποδέχτηκε τον Ραφαήλ Παγώνη

Τον Πρωταθλητή Ευρώπης U14 στο τένις Ραφαήλ Παγώνη συνάντησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και του έδωσε συγχαρητήρια για τις σπουδαίες επιτυχίες που είχε αυτό το καλοκαίρι.

«Xαίρομαι που σε γνωρίζω Ραφαήλ, είσαι ένα σπουδαίο ταλέντο και μας έδωσες μεγάλη χαρά με τις επιτυχίες σου. Ο αθλητισμός περιστρέφεται γύρω από το τρίπτυχο, δουλειά, προσπάθεια και στόχος. Πρέπει να είναι προσηλωμένος και να επιδιώκεις καθημερινά τη βελτίωση και μέσω του αθλητισμού να κερδίζεις αυτά που δίνει. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα καλό ρεβέρ, αλλά διδάσκει και αξίες και ο καλός αθλητής πρέπει να είναι και πρότυπο.»

Τον Ραφαήλ στην επίσκεψη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνόδευαν οι γονείς του Βασίλης και Ελένη, τους οποίους επίσης συνεχάρη για τη στήριξη του γιου τους. «Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της προσπάθειας του κάθε αθλητή ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία είναι οι γονείς και χωρίς τη βοήθεια σας, δεν θα τα είχε καταφέρει. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ όλους για όσα έχετε πετύχει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό του Ραφαήλ και θα τον βοηθά όσο μεγαλώνει, με όποιο τρόπο καλύτερα μπορεί.»

Ο Ραφαήλ μαζί με τους γονείς του ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της ΕΟΕ για τα θερμά του λόγια και για το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

O 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης U14 και έφτασε στον τελικό του Wimbledon U14. Είναι μέλος όλων των Εθνικών ομάδων τένις στις μικρές ηλικίες και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τένις στην Ευρώπη.