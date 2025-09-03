Χόρεψε για την κόρη του ο Τζόκοβιτς (vids)

Έναν νέο πανηγυρισμό λάνσαρε ο Νόνακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ στα προημιτελικά του US Open!

Ο θρυλικός Σέρβος... έριξε έναν σύντομο χορό και όπως αποκάλυψε μετά, ήταν αφιερωμένος στην κορούλα του, την Τάρα, που είχε γενέθλια!

«Θα με βαθμολογήσει αύριο», είπε ο 38χρονος τενίστας στην on court συνέντευξή του. «Είναι K Pop Demon Hunters, Soda Pop είναι το όνομα του τραγουδιού. Είναι μεγάλο πράγμα παγκοσμίως για έφηβους και παιδιά, δεν το ήξερα, μου το είπε η κόρη μου πριν από μερικούς μήνες. Κάναμε διάφορες χορογραφίες στο σπίτι και αυτή είναι μια από αυτές. Ελπίζω να την κάνω να χαμογελάσει όταν ξυπνήσει».

Σε μια χρονιά με λιγοστές παρουσίες σε τουρνουά, ο Νόλε έχει φτάσει στα ημιτελικά όλων των σλαμ και είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία τενίστας στην Open Era που τα καταφέρνει. Συνολικά έχει παίξει σε 80 majors και έχει πάρει την πρόκριση σε 53 ημιτελικούς, δηλαδή έχει ποσοστό επιτυχίας 66,25! Πραγματικός GOAT...

Με την πορεία του στη Νέα Υόρκη, μάλιστα, έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο Νο.4 του κόσμου και στο Νο.3 του Race!

Τώρα, βέβαια, θα βρει μπροστά του τον Κάρλος Αλκαράθ και αν περάσει στον τελικό, ενδεχομένως να πέσει πάνω στον κάτοχο του τίτλου Γιάνικ Σίνερ!

«Όλοι πιθανότατα περιμένουν έναν τελικό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, θα προσπαθήσω να χαλάσω τα σχέδια του περισσότερου κόσμου και βλέπουμε», ανέφερε στη συνέντευξη τύπου. «Ο Σίνερ θα πρέπει να κερδίσει δύο ματς ακόμα για να φτάσει στον τελικό, αλλά σίγουρα παίζουν το καλύτερο τένις από όλους εδώ, είναι κυρίαρχοι από το ξεκίνημα του τουρνουά».

Θυμίζουμε ότι ο Σίνερ θα μονομαχήσει απόψε με τον Λορέντζο Μουζέτι και αν αν νικήσει, θα παίξει με Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ή Άλεξ Ντε Μινόρ. Είναι ξεκάθαρα το φαβορί...

Standing by for the score from Novak's daughter 😍 pic.twitter.com/L5D7TPpDqH — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025