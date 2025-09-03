Ο Τζόκοβιτς «λύγισε» τον Φριτζ και έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά με τον Αλκαράθ! (vid)

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε από τον Αμερικανό, Τέιλορ Φριτζ, όμως επικράτησε με 3-1 σετ (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

O Tζόκοβιτς (No.7) χρειάστηκε 3 ώρες και 27 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Φριτζ (No.4), με τον Σέρβο να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί είναι ο GOAT!

Ο Νόλε πήρε το πρώτο σετ με 6-3, όμως αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία από τον Φριτζ στο δεύτερο, όπου λύγισε τον Αμερικανό με 7-5, ενώ ο περσινός φιναλίστ πήρε το τρίτο σετ με 3-6, μειώνοντας σε 2-1.

Ο Τζόκοβιτς, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο τέταρτο σετ, έφτασε στην επικράτηση με 6-4 και έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open. Κόντρα στον Φριτζ έχει 11 νίκες σε ισάριθμους αγώνες!

Ο θρυλικός Σέρβος έχει προκριθεί στα ημιτελικά και των τεσσάρων Grand Slam της φετινής σεζόν και είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία τενίστας στην Open Era που τα καταφέρνει. Συνολικά έχει παίξει σε 80 σλαμ και έχει φτάσει στα ημιτελικά των 53 από αυτά!

Για να κατακτήσει τον 25ο major τίτλο του, βέβαια, πέρα από τον Κάρλος, λογικά θα πρέπει να λυγίσει και τον Γιάνικ Σίνερ, κάτοχο του τίτλου και Νο.1 στον κόσμο. Γίνεται να υποτιμήσει κανείς τον Νόλε;