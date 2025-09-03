Ο Τζόκοβιτς «λύγισε» τον Φριτζ και έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά με τον Αλκαράθ!

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε από τον Αμερικανό, Τέιλορ Φριτζ, όμως επικράτησε με 3-1 σετ (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

O Tζόκοβιτς χρειάστηκε 3 ώρες και 27 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Φριτζ, με τον Σέρβο να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του αθλήματος.

Ο Νόλε πήρε το πρώτο σετ με 6-3, όμως αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία από τον Φριτζ στο δεύτερο, όπου λύγισε τον Αμερικανό με 7-5, ενώ ο Φριτζ πήρε το τρίτο σετ με 3-6, μειώνοντας σε 2-1.

Ο Τζόκοβιτς, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο τέταρτο σετ, έφτασε στην επικράτηση με 6-4 και έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open.