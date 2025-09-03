Tραυματίστηκε στην προπόνηση η Βοντρούσοβα - Στα ημιτελικά άνευ αγώνα η Σαμπαλένκα!

H Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open χωρίς να παίξει, καθώς η Μαρκέτα Βοντρούσοβα αποσύρθηκε λίγο πριν τον αγώνα τους με τραυματισμό που απέκτησε στην προπόνηση!

Περίπου δύο ώρες πριν τον αγώνα τους για τα προημιτελικά, η Βοντρούσοβα απέσυρε τη συμμετοχή της λόγω τραυματισμού που έπαθε στην τελευταία της προπόνηση, στο γόνατο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Μια πολύ άτυχη εξέλιξη για την Τσέχα, που έπαιζε πολύ καλό τένις και προερχόταν από μια μεγάλη νίκη επί της Έλενα Ριμπάκινα στη φάση των «16».

Όπως και να 'χει η Σαμπαλένκα προκρίθηκε για 5η διαδοχική χρονιά στα ημιτελικά του US Open και απέχει δύο νίκες από την υπεράσπιση του τίτλου της.

Την πρώτη θα τη διεκδικήσει την Πέμπτη, απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα. Η Αμερικανίδα κέρδισε νωρίτερα την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 6-3, 6-3.