Θεατής πήγε να κλέψει τον Σίνερ! (vid)

Αυτό θα πει θράσος: ένας νεαρός επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του Γιάνικ Σίνερ, την ώρα που εκείνος φωτογραφιζόταν με θαυμαστές του στη Νέα Υόρκη!

Η κάμερα «έπιασε» τον θεατή την ώρα που πήγε να κλέψει τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο μετά το τέλος του αγώνα με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, αλλά τον είδε και άνθρωπος της ασφάλειας. που απώθησε το χέρι του.

Ο 24χρονος Ιταλός έφυγε τελικά από το γήπεδο χωρίς... απώλειες και ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του US Open απέναντί στον συμπατριώτη του Λορέντζο Μουζέτι.