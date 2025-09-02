US Open: Η πολυτελής ζωή του «πιο αντιπαθητικού ανθρώπου στο διαδίκτυο»

Σε ένα εντυπωσιακό αρχοντικό, μία υπερπολυτελή βίλα ζει Πολωνός CEO μεγιστάνας κατασκευών, ο οποίος έγινε παγκόσμιο θέμα όταν άρπαξε από τα χέρια ενός μικρού θαυμαστή το καπέλο που είχε υπογράψει παίκτης του US Open – και μάλιστα μπροστά στις κάμερες.

Ο Πιοτρ Στσέρεκ, CEO και εκατομμυριούχος, χρίστηκε στα social media «ο πιο μισητός άνθρωπος στο διαδίκτυο» – ίσως και στην Αμερική – μετά το περιστατικό με το καπέλο του Καμίλ Μάιχρτσακ στο US Open. Τη Δευτέρα (01.09.2025) και μετά τον σάλο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι έκανε ένα «τεράστιο λάθος». Η ζημιά βέβαια έχει γίνει με αποτέλεσμα οι συμπρατιώτές του τού έχουν γυρίσει την πλάτη.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο επιχειρηματίας ζει με τη σύζυγό του Άννα και τους δύο γιους τους, ηλικίας 10 και 12 ετών, σε μια πολυτελή, σύγχρονη βίλα σε ιστορικό πολωνικό χωριό που οι ντόπιοι αποκαλούν «το χωριό των εκατομμυριούχων». Η έπαυλη διαθέτει δική της τεχνητή λίμνη αλλά και γήπεδο τένις, στο οποίο φιλοξενούν επαγγελματίες παίκτες.

Το σπίτι, που περιβάλλεται από περιφραγμένους, φροντισμένους κήπους, κοστολογείται πάνω από περίπου 406.000 λίρες – ποσό δεκαπλάσιο από την αξία ενός μέσου σπιτιού στην Πολωνία. Σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων από τη βίλα τους βρίσκεται το Calisia Tenis Pro, το κλαμπ τένις που ανήκει στο εύπορο ζευγάρι.

Μέσα στη θύελλα αντιδράσεων, ο Στσέρεκ έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας πως είχε την εντύπωση ότι ο Πολωνός τενίστας Μάιχρτσακ «έδινε το καπέλο σε εκείνον» και συγκεκριμένα για τους γιους του.

Στην πατρίδα του είναι γνωστός επιχειρηματίας, ιδιαίτερα δραστήριος στον χώρο του τένις. Η εταιρεία του, Drogbruk, που εξειδικεύεται στις πλακοστρώσεις και στο σκυρόδεμα, είναι χορηγός της Πολωνικής Ομοσπονδίας Τένις. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του Άννα είναι φανατικοί του αθλήματος, με δικό τους γήπεδο στην έπαυλη τους.

Μάλιστα, το ζευγάρι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ούρσουλα Ραντβάνσκα, την πρώην πρωταθλήτρια του πολωνικού τένις, η οποία συχνά τους επισκέπτεται για να παίξει στον ιδιωτικό τους χώρο.

Φωτογραφίες των τελευταίων πέντε χρόνων δείχνουν τον Στσέρεκ και τη σύζυγό του να συμμετέχουν ενεργά σε τουρνουά που φιλοξενούνται στο Calisia Tenis Pro.

