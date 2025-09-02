Τρεις Τσέχες στα προημιτελικά της Νέας Υόρκης!

To τσέχικο τένις... ζει και βασιλεύει στη Νέα Υόρκη!

Τρεις παίκτριες από τη συγκεκριμένη χώρα είναι στα προημιτελικά του US Open και, μάλιστα, δεν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους!

Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, Καρολίνα Μούχοβα και Μαρκέτα Βοντρούσοβα θα διεκδικήσουν την πρόκριση κόντρα σε Τζέσικα Πεγκούλα, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ναόμι Οσάκα αντίστοιχα, ενώ την οκτάδα συμπληρώνει το ζευγάρι Ανισιμόβα-Σβιόντεκ.

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, στα προημιτελικά θα μονομαχήσουν Σίνερ-Μουζέτι, Αλιασίμ-Ντε Μινόρ, Τζόκοβιτς-Φριτζ και Λεχέτσκα-Αλκαράθ.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Arthur Ashe (18.30)

Πεγκούλα-Ανισιμόβα

Λεχέτσκα-Αλκαράθ

(όχι πριν τις 02.00)

Σαμπαλένκα-Βοντρούσοβα

Τζόκοβιτς -Φριτζ