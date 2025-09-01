Ο Οζέ-Αλιασίμ απέκλεισε τον Ρούμπλεφ και επιστρέφει στα προημιτελικά (vid)

Μετά τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ συνέχισε την πορεία του στη Νέα Υόρκη, αποκλείοντας αυτή τη φορά τον Αντρέι Ρούμπλεφ και επιστρέφοντας στα προημιτελικά του US Open. Ο Καναδός επικράτησε με 3-0 σετ (7-5, 6-3, 6-4).

Ο Ρούμπλεφ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-1 και 4-2 στο πρώτο σετ. Ωστόσο, ο Οζέ-Αλιασίμ ανέτρεψε την κατάσταση κερδίζοντας 5 από τα επόμενα 6 game και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση.

Στη συνέχεια, «έσπασε» από μία φορά το σερβίς του αντιπάλου του σε 2ο και 3ο σετ, ενώ έσωσε και τα 3 break points που αντιμετώπισε, φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Αυτή είναι η επιστροφή του στα προημιτελικά του US Open μετά το 2021, όταν είχε πραγματοποιήσει την καλύτερη πορεία της καριέρας του σε Grand Slam, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά. Συνολικά πρόκειται για τον 4ο προημιτελικό του σε major τουρνουά, μετά το Wimbledon 2021, το US Open 2021 και το Australian Open 2022.

Επόμενος αντίπαλος για τον Οζέ-Αλιασίμ θα είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος προκρίθηκε με άνετη επικράτηση επί του Λεάντρο Ρίντι (6-3, 6-2, 6-1 σε μόλις 93 λεπτά).

Ο Ντε Μινόρ θα βρεθεί για 3η φορά στα προημιτελικά του US Open (2020, 2024) και συνολικά για 6η φορά σε major. Είναι η 5η παρουσία του στα προημιτελικά ενός Grand Slam μέσα στα τελευταία 7 τουρνουά, με τον Αυστραλό να διεκδικεί την πρώτη πρόκριση της καριέρας του σε ημιτελικό.