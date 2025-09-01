Δάκρυσε όταν είδε τον πρώην της στην εξέδρα η Μούχοβα

Η Καρολίνα Μούχοβα βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή στον αγώνα της με τη Σοράνα Κίρστεα για τον δεύτερο γύρο του US Open, όταν ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ.

Η Τσέχα πρωταθλήτρια, που εκείνη την ώρα ήταν πίσω με 1-4, σταμάτησε για λίγο για να σκουπίσει τα μάτια της με μια πετσέτα και ζήτησε συγγνώμη από την umpire για τη μικρή διακοπή. Παρά τη συγκίνησή της, συνέχισε να αγωνίζεται με δάκρυα στα μάτια. και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια μεγάλη νίκη έπειτα από τρεις ώρες μάχης: 7-6(0), 6-7(3), 6-4.

Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, αποκάλυψε στα τσέχικα τον πραγματικό λόγο της συγκίνησής της. Όπως ανέφερε, η παρουσία του πρώην συντρόφου της στις κερκίδες ήταν αυτή που την επηρέασε: «Δεν είχε να κάνει με το τένις. Απέναντι από το box μου κάθισε ο πρώην μου. Κάποιες φορές εμφανίζεται σε μέρη που δεν πρέπει να είναι. Αυτό με τρόμαξε λίγο. Του ζήτησα να φύγει, αρνήθηκε, αλλά μετά από λίγο έφυγε».

Δύο μέρες αργότερα, η Μούχοβα έδειξε πως έχει αφήσει πίσω της το περιστατικό, επιστρέφοντας στο court και νικώντας τη Λίντα Νόσκοβα. Στη νέα συνέντευξη τύπου, διαβεβαίωσε πως όλα είναι πλέον υπό έλεγχο: «Είμαι καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνω περιοριστικά μέτρα, όλα είναι εντάξει».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επανάληψης του περιστατικού, η ίδια παραδέχθηκε: «Ποιος ξέρει…».

Η φιναλίστ του Roland Garros 2023 αντιμετωπίζει απόψε τη Μάρτα Κόστγιουκ στη φάση των «16» του US Open και θα προσπαθήσει να ακολουθήσει στην οκτάδα τις συμπατριώτισσές της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Μαρκέτα Βοντρούσοβα.