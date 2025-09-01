Τα οκτώ ματς πόιντ που έσωσε η Κρεϊτσίκοβα (vid)

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έκανε επική ανατροπή κόντρα στην Τέιλορ Τάουνσεντ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του US Open.

Η κάτοχος δύο Grand Slam τίτλων έχασε το πρώτο σετ με 1-6 και έμεινε πίσω με 1-3 στο δεύτερο, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να στείλει τον αγώνα σε τάι μπρέικ, αφού πρώτο έσωσε ένα ματς πόιντ της Αμερικανίδας στο 4-5.

Το τάι μπρέικ ήταν δραματικό, με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στα διπλά να χάνει τρεις ευκαιρίες να κλείσει τον αγώνα στο 3-6 και την Τσέχα να αρπάζει το σετ, αφού πρώτα έσωσε άλλα τέσσερα ματς πόιντ, δηλαδή οκτώ στο σύνολο!

Mετά από μονομαχία 3 ωρών και 4 λεπτών, η Κρεϊτσίκοβα πήρε τη νίκη με 1-6, 7-6(13), 6-3 και θα παίξει στα προημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, στους κρίσιμους πόντους έπαιξε με περίσσιο θάρρος...

All EIGHT (!) match points saved by Barbora Krejcikova. 🔥pic.twitter.com/9wSQPmu1m1 — Orest (@orezteja) August 31, 2025

Τα άλλο ζευγάρι των «8» στη Νέα Υόρκη που γνωρίζουμε ήδη είναι Σαμπαλένκα-Βοντρούσοβα, ενώ τα άλλα δύο θα βγουν από τα αποψινά ματς Κόστγιουκ-Μούχοβα, Οσάκα-Γκοφ, Ανισιμόβα-Χαντάτζ Μάια και Αλεξαντρόβα-Γκοφ.

Στους άνδρες, τα πρώτα ζευγάρια είναι Τζόκοβιτς-Φριτζ, Λεχέτσκα-Αλκαράθ και η φάση των «16» ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Σίνερ-Μπούμπλικ, Μουζέτι-Μουνάρ, Οζέ Αλιασίμ-Ρούμπλεφ, Ριέντι-Ντε Μινόρ.