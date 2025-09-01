Τα οκτώ ματς πόιντ που έσωσε η Κρεϊτσίκοβα (vid)

Η κάτοχος δύο Grand Slam τίτλων έχασε το πρώτο σετ με 1-6 και έμεινε πίσω με 1-3 στο δεύτερο, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να στείλει τον αγώνα σε τάι μπρέικ, αφού πρώτο έσωσε ένα ματς πόιντ της Αμερικανίδας στο 4-5.
Το τάι μπρέικ ήταν δραματικό, με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στα διπλά να χάνει τρεις ευκαιρίες να κλείσει τον αγώνα στο 3-6 και την Τσέχα να αρπάζει το σετ, αφού πρώτα έσωσε άλλα τέσσερα ματς πόιντ, δηλαδή οκτώ στο σύνολο!
Mετά από μονομαχία 3 ωρών και 4 λεπτών, η Κρεϊτσίκοβα πήρε τη νίκη με 1-6, 7-6(13), 6-3 και θα παίξει στα προημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα.
Όπως θα δείτε στο βίντεο, στους κρίσιμους πόντους έπαιξε με περίσσιο θάρρος...
Τα άλλο ζευγάρι των «8» στη Νέα Υόρκη που γνωρίζουμε ήδη είναι Σαμπαλένκα-Βοντρούσοβα, ενώ τα άλλα δύο θα βγουν από τα αποψινά ματς Κόστγιουκ-Μούχοβα, Οσάκα-Γκοφ, Ανισιμόβα-Χαντάτζ Μάια και Αλεξαντρόβα-Γκοφ.
Στους άνδρες, τα πρώτα ζευγάρια είναι Τζόκοβιτς-Φριτζ, Λεχέτσκα-Αλκαράθ και η φάση των «16» ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Σίνερ-Μπούμπλικ, Μουζέτι-Μουνάρ, Οζέ Αλιασίμ-Ρούμπλεφ, Ριέντι-Ντε Μινόρ.