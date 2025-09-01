Η Σαμπαλένκα λύγισε την Μπούτσα και έκλεισε θέση στα προημιτελικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει ακάθεκτη την υπεράσπιση του τίτλου στο US Open, αφού έκαμψε με άνεση την αντίσταση της Κριστίνα Μπούτσα με 2-0 σετ (6-1, 6-4), κλείνοντας θέση στα προημιτελικά.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, χρειάστηκε 1 ώρα και 14 λεπτά για να αποκλείσει την Ισπανίδα, κάνοντας σε ακόμη ένα ματς επίδειξη δύναμης, αφού έκλεισε με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ (6-1).

Στο δεύτερο σετ η Μπούτσα προσπάθησε να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση, αλλά η Σαμπαλένκα βρήκε τις λύσεις, έφτασε στο 6-4 και «σφράγισε» το εισιτήριό της για την οκτάδα του US Open.

Πλέον, η Σαμπαλένκα, περιμένει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρια ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Μαρκέτα Βοντρούσοβα.