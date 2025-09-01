Η Σαμπαλένκα λύγισε την Μπούτσα και έκλεισε θέση στα προημιτελικά

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, χρειάστηκε 1 ώρα και 14 λεπτά για να αποκλείσει την Ισπανίδα, κάνοντας σε ακόμη ένα ματς επίδειξη δύναμης, αφού έκλεισε με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ (6-1).
Στο δεύτερο σετ η Μπούτσα προσπάθησε να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση, αλλά η Σαμπαλένκα βρήκε τις λύσεις, έφτασε στο 6-4 και «σφράγισε» το εισιτήριό της για την οκτάδα του US Open.
Πλέον, η Σαμπαλένκα, περιμένει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρια ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Μαρκέτα Βοντρούσοβα.