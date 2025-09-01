Με περίπατο στα προημιτελικά του US Open ο Τζόκοβιτς

Κάνοντας την καλύτερή του εμφάνιση έως τώρα στο τουρνουά και περνώντας για 1η φορά με straight sets, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε εύκολα τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ και προκρίθηκε στον 64ο προημιτελικό του σε Grand Slam διοργάνωση!

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία ο Τζόκοβιτς δείχνει ότι είναι σε θέση να ανεβάσει στροφές και να τα δώσει όλα για να μπει στην εξίσωση του τίτλου, μαζί με τους Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, που παραμένουν ακλόνητα φαβορί.

Ο 38χρονος Σέρβος διέλυσε τον Στρουφ με 6-3, 6-3, 6-2 και πήρε σε λιγότερο από 2 ώρες το εισιτήριο για τα προημιτελικά του US Open, εξοικονομώντας και ενέργεια, κάτι που σίγουρα ήθελε εφόσον τα 3 πρώτα παιχνίδια του στο τουρνουά είχαν και 4ο σετ.

Προκρίθηκε για 14η φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά του US Open, ενώ συνολικά έφτασε τους 64 προημιτελικούς σε Slams, συνεχίζοντας να απομακρύνεται από το 2ο καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών, τους 58 προημιτελικούς του Ρότζερ Φέντερερ.

Τελείωσε το ματς με 33 winners και μόνο 20 αβίαστα λάθη, πέτυχε 12 άσους και αξιοποίησε τα 6 από τα 8 break points που δημιούργησε, για να φτάσει με μεγάλη άνεση στην 8η νίκη του σε ισάριθμες συναντήσεις με τον Στρουφ.

Χρειάζεται μια ακόμα νίκη για να μπει στον 53ο ημιτελικό σε major, αλλά και να κάνει το 4 στα 4 για φέτος, αφού στα υπόλοιπα Slams της σεζόν ήταν ημιφιναλίστ.

Αυτή θα τη διεκδικήσει την Τρίτη, ενάντια στον Τέιλορ Φριτζ, που νωρίτερα πέρασε και εκείνος εντυπωσιακά, κερδίζοντας τον Τόμας Ματσάκ με 6-4, 6-3, 6-3.

Είναι ένα πολύ καλό match-up για τον Νόλε, αφού έχει νικήσει τον Φρίτζ και στις 10 αναμετρήσεις που έχουν δώσει στο παρελθόν.