Πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους «16» ο Μπούμπλικ (vids)

Σε απίστευτη φόρμα ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, νίκησε στα πέντε σετ τον Τομι Πολ και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τέταρτο γύρο του US Open!

O 28χρονος Αμερικανός (Νο.14) πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, όμως λύγισε στο τέλος από τα σωματικά του προβλήματα και ηττήθηκε με 7-6(5), 6-7(4), 6-3, 6-7(5), 6-1 σε 3 ώρες και 38 λεπτά.

Παρότι έχασε σήμερα δύο σετ, ο 29χρονος Καζάκος (No.24) δεν έχει χάσει ακόμα το σερβίς του στη Νέα Υόρκη και συμπλήρωσε 11 διαδοχικές νίκες, καθώς έφυγε με τίτλους από Γκστάαντ και Κίτζμπουελ. Τα drop shots (και όχι μόνο) του ξεσήκωσαν το Arthur Ashe Stadium, παρόλο που απέναντί του ήταν Αμερικανός!

Τώρα, πάντως, κινδυνεύει το σερί του, καθώς θα βρει απέναντί του τον Γιάνικ Σίνερ, τον οποίο νίκησε στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Ιούνιο στο χορτάρι του Χάλε.

Έκλεισαν, λοιπόν, τα ζευγάρια της φάσης των «16» που είναι τα εξής: Σίνερ-Μπούμπλικ, Μουζέτι-Μουνάρ, Αλιασίμ-Ρούμπλεφ, Ριέντι-Ντε Μινόρ, Τζόκοβιτς-Στρουφ, Μάχατς-Φριτζ, Μαναρινό-Λεχέτσκα, Ριντερκνές-Αλκαράθ.

Στις γυναίκες θα μονομαχήσουν οι Σαμπαλένκα-Μπούκσα, Ριμπάκινα-Βοντρούσοβα, Πεγκούλα-Λι, Κρεϊτσίκοβα-Τάουνσεντ, Κόστγιουκ-Μούχοβα, Οσάκα-Γκοφ, Ανισιμόβα-Χαντάτζ Μάια, Αλεξαντρόβα-Σβιόντεκ.

Οι αγώνες από το κάτω μέρος του ταμπλό των ανδρών και το πάνω των γυναικών θα γίνουν απόψε, ενώ τα υπόλοιπα ματς θα γίνουν αύριο (1/9).

After a great five-setter, you do the secret handshake. pic.twitter.com/3ymLEL77ku — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

The higlights keep coming for Alexander Bublik! pic.twitter.com/Q4TPqatK2l — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025