Πέταξε έξω τον Ζβέρεφ ο Αλιασίμ!

Ο φανταστικός ΦΊλιξ Οζέ Αίασίμ λύγισε στα τέσσερα σετ τον Σάσα Ζβέρεφ και πέρασε στη φάση των «16» του US Open.

Παίζοντας το τένις που ανταποκρίνεται στα πραγματικές του ικανότητες, ο 25χρονος Καναδός (Νο.27) νίκησε με 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-4 τον Νο.3 τενίστα στον κόσμο σε 3 ώρες και 48 λεπτά και είναι στον τέταρτο γύρο της Νέας Υόρκης για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Φίλιξ έπαιξε με περίσσεια αυτοπεποίθηση και ήταν καλύτερος σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, μετά την απώλεια του πρώτου σετ! Από κάποιο σημείο και μετά. ο 28χρονος Γερμανός φαινόταν να είναι σε απόγνωση, καθώς δεν μπορούσε να βρει τρόπο να «χτυπήσει» το ματς...

Ο τενίστας από το Μόντρεαλ θα παίξει τώρα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που άφησε εκτός τον Κόουλμαν Γουόνγκ με 2-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3 και πέρασε τους «16» για τέταρτη σερί χρονιά. Ο 27χρονος Ρώσος προηγείται στο head to head με 7-1.

Στη δεύτερη εβδομάδα του US Open εμφανιστεί και ο Άλεξ Ντε Μινόρ, που είδε τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ να αποσύρεται από τον αγώνα στο τέταρτο σετ (6-7, 6-3, 6-4, 2-0).

Με εγκατάλειψη, όμως, πέρασε και ο επόμενος αντίπαλος του Αυστραλού, ο Ελβετός Λεάντρο Ριέντι, καθώς ο Καμίλ Μάιχζακ αγωνίστηκε μόνο μέχρι το 5-3 του πρώτου σετ.

Στις γυναίκες, η Ίγκα Σβιόντεκ πήρε δύσκολη νίκη επί της Άνα Καλίνσκαγια με 7-6(2), 6-4 και έκλεισε ραντεβού στον τέταρτο γύρο με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 24χρονη Πολωνή έμεινε πίσω με 1-5 στο πρώτο σετ και έσβησε τέσσερα σετ πόιντ στο 2-5.