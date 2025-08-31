Ο Σαποβάλοφ έβαλε δύσκολα στον Σίνερ αλλά ο Ιταλός έφυγε για τους «16» του US Open

O Ντένις Σαποβάλοφ έβαλε στον Γιανίκ Σίνερ την πρώτη δύσκολη δοκιμασία στο φετινό US Open, με τον υπερασπιστή του τίτλου να την περνά με επιτυχία και να παίρνει την πρόκριση για τη 16άδα.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, επικράτησε του Σαποβάλοφ με 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 σε 3 ώρες και 12 λεπτά ενός αγώνα που ήταν πολύ διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους δύο του Ιταλού στο τουρνουά.

Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και για πρώτη φορά έχασε σετ, ένα σετ μάλιστα που θα μπορούσε να πάρει, αφού επέστρεψε από το 2-5 και είχε break point για το 6-5! Ο Σαποβάλοφ άντεξε σε ένα σημείο που ο Σίνερ είχε γυρίσει το momentum, με τον Καναδό να καταφέρνει αξιοθαύμαστα όχι μόνο να κάνει το hold, αλλά τελικώς να παίρνει και το σετ, με νέο break στο 12ο game.

Ο Σίνερ ήταν πολύ καλύτερος στο 2ο σετ και δεν αντιμετώπισε κανένα break point, για να επωφεληθεί από το break που έκανε στο 7ο game (4-3), όμως στο 3ο σετ βρέθηκε ξανά υπό πίεση και έχανε με 0-3, 0-30.

Η απάντησή του ωστόσο σε αυτό ήταν εκκωφαντική, αφού κέρδισε τα 9 επόμενα games, πήρε το 3ο σετ με 6-3 και προηγήθηκε με 3-0 στο 4ο, το οποίο και ολοκλήρωσε επίσης στο 9o game, «κλειδώνοντας» μια ακόμα πρόκριση στη Νέα Υόρκη.

O Σίνερ μένει έτσι σε τροχιά υπεράσπισης και μετράει πλέον 10 διαδοχικές νίκες στο US Open - 20 συνολικά.

Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Τόμι Πολ. Θυμίζουμε ότι από τον Μπούμπλικ είχε ηττηθεί στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, τον Ιούνιο στο Χάλε.