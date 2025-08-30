Η συνάντηση του Τζόκοβιτς με τον Μπεν Στίλερ (vid)

O δημοφιλής ηθοποιός παρακολούθησε χθες τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάμερον Νόρι και είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει στα αποδυτήρια.
Τον προσκάλεσε, μάλιστα, και στα γυρίσματα του νέου "Meet the Parents".
Ο Νόβακ συνεχίζει την πορεία του προς τον 25ο major τίτλο του και ο αντίπαλός του στη φάση των «16» είναι ο qualifier Γιαν Λέναρντ Στρουφ.
Talking tennis and meeting the parents after the match@BenStiller 🤝 @DjokerNole pic.twitter.com/1A61TFlUw4— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025