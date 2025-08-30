Η συνάντηση του Τζόκοβιτς με τον Μπεν Στίλερ (vid)

Γνωστός φαν του τένις ο Μπεν Στίλερ, βρίσκεται για άλλη μια χρονιά στις εξέδρες του US Open.

O δημοφιλής ηθοποιός παρακολούθησε χθες τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάμερον Νόρι και είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει στα αποδυτήρια.

Τον προσκάλεσε, μάλιστα, και στα γυρίσματα του νέου "Meet the Parents".

Ο Νόβακ συνεχίζει την πορεία του προς τον 25ο major τίτλο του και ο αντίπαλός του στη φάση των «16» είναι ο qualifier Γιαν Λέναρντ Στρουφ.