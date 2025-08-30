O Τζόκοβιτς κράτησε το αήττητο με τον Νόρι και πέρασε στους «16»

O Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε αήττητος απέναντι στον Κάμερον Νόρι (7-0) και προκρίθηκε για 16η φορά στην καριέρα του στη δεύτερη εβδομάδα του US Open.

Ο 38χρονος Σέρβος, κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων και 4 φορές πρωταθλητής στο US Open, επιβλήθηκε του Νόρι με 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» για μια ακόμα φορά.

Όπως και στα δύο προηγούμενα ματς, ο Τζόκοβιτς έχασε ξανά σετ σήμερα, ενώ έχασε και το σερβίς του στο 1ο game του 3ου σετ, μένοντας πίσω με break.

Μετά απ' αυτό ξεκίνησε μια αντεπίθεση και άλλαξε το ματς, δείχνοντας το πραγματικό του πρόσωπο. Με 4 games στη σειρά προηγήθηκε με 4-1 στο 3ο σετ, ενώ έκανε και νέο break στο 8ο game για το 6-2.

Στη συνέχεια προηγήθηκε με 3-0 στο 4ο σετ και διατήρησε τον έλεγχο ως το τέλος, για να «σφραγίσει» την πρόκριση στο 9ο game, έπειτα από 2 ώρες και 50 λεπτά παιχνιδιού.

Έκανε το 7/7 με αντίπαλο τον Νόρι και έφτασε τις 93 νίκες στο US Open (93-14), το μόνο Grand Slam στο οποίο έχει λιγότερες από 99 ή 100!

Παράλληλα έφτασε τις 192 νίκες Grand Slam σε hardcourt, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 191 νικών του Ρότζερ Φέντερερ.

Θυμίζουμε πως φέτος ο Τζόκοβιτς δεν έχει χάσει σε κανένα Slam πριν από τα ημιτελικά και είναι μεγάλο φαβορί για να το πετύχει αυτό και στη Νέα Υόρκη.

Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον qualifier Γιαν-Λέναρντ Στρουφ για τον 4ο γύρο, μετά και τη νίκη του 35χρονου Γερμανού επί του Φράνσις Τιαφό με 3-0 σετ. Ούτε από τον Στρουφ έχει ηττηθεί ποτέ και θα τον αντιμετωπίσει για 8η φορά (7-0).