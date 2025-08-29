Aπόστολος Τσιτσιπάς: «Δεν μου άρεσε που μίλησε δημόσια ο Γκόραν - Θα παίξει στην Αθήνα ο Στέφανος»

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς έδωσε στην ιστοσελίδα Clay την πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στην ομάδα του Στέφανου.

Αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε εκτός τιμ, μίλησε για το τουρνουά της ATP που θα γίνει στην Αθήνα και αποκάλυψε ότι θα είναι παρών ο Στεφ, ενώ σχολίασε την πνευματική και σωματική κατάσταση του γιου του.

Όταν η συζήτηση ήρθε στον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο Απόστολος είπε γιατί διαφώνησε με τις δηλώσεις του Κροάτη για τον Στέφανο, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσθήκη προπονητή στην ομάδα τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο όνομα στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή.

– Τι νέο κεφάλαιο φέρνει ο Στέφανος σε εσάς και στην οικογένεια; Ο Στέφανος είπε ότι η λέξη-κλειδί είναι «σοφία». Ποιες είναι οι δικές σας λέξεις;

« Δεν πρόκειται ακριβώς για νέο κεφάλαιο, είναι περισσότερο μια συνέχεια με λίγη περισσότερη σοφία, όπως είπε και ο Στέφανος. Εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, και αν αυτό ονομάζεται σοφία, τότε ναι, το χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε τα πράγματα, να τα κάνουμε καλύτερα και πιο εύκολα. Ο Στέφανος είναι κάποιος που σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα, όχι μόνο στο τένις αλλά και στη φωτογραφία και σε άλλους τομείς».

– Ο Στέφανος σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα. Είναι πολύ δημιουργικός, αγαπάει τη φωτογραφία, θέλει να εξελίσσεται και σε άλλες πτυχές της ζωής. Από πού πηγάζει αυτό;

«Νομίζω ότι πηγάζει από τον ίδιο. Φυσικά, εμείς εμπνέουμε τα παιδιά μας και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι, να γίνουν ίσως δημιουργικά, να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Αλλά ο Στέφανος είναι πολύ ατομικός. Έχει τις δικές του ιδέες, τον δικό του τρόπο έκφρασης, και βρήκε μέσα από τη φωτογραφία και τη δημιουργικότητα κάτι που του επιτρέπει να ζει τη ζωή στο έπακρο, να εκφράζει όλο το δυναμικό της ζωής του».

– Τι κάνατε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μακριά από την ομάδα του Στέφανου;

«Ήμουν καλά (χαμογελώντας). Είχα πολλή δουλειά με άλλους Έλληνες παίκτες, συμπεριλαμβανομένων νεαρών. Επίσης, έχω τα δικά μου παιδιά και προσπαθώ να τα υποστηρίζω. Αναπτύξαμε προγράμματα αγώνων, συμπεριλαμβανομένων των ATP Challengers στην Ελλάδα. Έχουμε οργανώσει ήδη αρκετά για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που βοηθάει το ελληνικό τένις και δίνει ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες να εξελιχθούν».

– Και το ATP Tour επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 31 χρόνια. Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

«Είναι υπέροχο! Ευχαριστούμε τον Νόβακ που αποφάσισε να φέρει το τουρνουά στην Ελλάδα, και συμφωνήσαμε να το φιλοξενήσουμε. Αυτή η συνεργασία θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και καλή για το ελληνικό τένις. Είναι κάτι καινούργιο στο καλεντάρι».

– Φυσικά, ο Στέφανος θα παίξει.

«Ναι. Η πρόθεσή του είναι να παίξει, ελπίζουμε να είμαστε καλά, υγιείς. Θα είναι ωραίο. Σίγουρα μια μεγάλη γιορτή».

– Για αυτόν και για εσάς, για αυτό το οικογενειακό έργο, πόσο σημαντικό θα είναι να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας;

«Είναι σημαντικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Για κάθε τοπικό αστέρι είναι έμπνευση να αγωνίζεται μπροστά στον δικό του κόσμο και να νιώθει την ενέργεια της χώρας και του κοινού. Για τον Στέφανο θα είναι έμπνευση, και επίσης θα είναι ευχάριστο για τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν».

– Σε ποια σημεία δουλεύετε τώρα με τον Στέφανο; Ποιο είναι το κύριο επίκεντρο;

«Αυτό είναι μυστικό (γελώντας). Τώρα είμαστε σε αγωνιστική φάση. Προσπαθώ απλώς να παίζει καλό τένις. Το πιο σημαντικό είναι να είναι υγιής και να παίζει καλό τένις. Ο Στέφανος έχει πολύ δυναμικό και προσόντα, τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Θέλω να τα εκφράζει στο γήπεδο. Ίσως δούμε τον παλιό καλό Στέφανο συνδυασμένο με την εξέλιξη ενός πιο ώριμου παίκτη».

– Χρειάζεται προσαρμογές το backhand του;

«Ο Στέφανος έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να παίζει το backhand του. Απλώς προσπαθώ να του υπενθυμίζω ότι το backhand του είναι μοναδικό, δεν είναι ίδιο με άλλους παίκτες με backhand με το ένα χέρι. Τον υπενθυμίζω τα βασικά που είχε αναπτύξει ως παίκτης».

– Ποιο είναι το ταβάνι του;

«Όριο; (γελώντας) Για κάθε παίκτη μου αρέσει η απάντηση "το ταβάνι είναι ο ουρανός". Κάθε παίκτης πρέπει να ονειρεύεται μεγάλα, να έχει υψηλούς στόχους, αλλά και να προσέχει να μην ζει υπερβολικά στο μέλλον. Πρέπει να μένει παρών, να εκτελεί και να κρατά τους στόχους στο μυαλό ενώ είναι πλήρως αφοσιωμένος στην καθημερινή δουλειά».

– Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ότι η φυσική κατάσταση του Στέφανου ήταν καταστροφή;

«Δεν συμμετείχα πολύ τότε. Πιθανόν ο Γκόραν να είδε κάτι που δεν του άρεσε. Έπρεπε να το εντοπίσει στην αρχή της επαγγελματικής σχέσης τους με τον Στέφανο και να το συζητήσει προσωπικά μαζί του και με την ομάδα του. Ο Γκόραν είναι επαγγελματίας, είμαι σίγουρος ότι έχει τις δικές του ιδέες για το πώς να λειτουργήσει σωστά, αλλά σίγουρα έπρεπε να το κάνει προσωπικά με τον Στέφανο».

– Υπήρχε κάτι που δεν σας άρεσε;

«Δεν μου άρεσε που εξέφρασε δημόσια τις απόψεις του. Είναι ενδιαφέρον για το κοινό να γνωρίζει όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό για τον κόσμο είναι να βλέπει τον Στέφανο να παίζει καλό τένις. Και οι υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι τα μέλη της ομάδας του. Εμείς είμαστε δάσκαλοι. Οι προπονητές πρέπει να δημιουργούν το σωστό περιβάλλον για να εξελιχθεί ο παίκτης».

– Αλλά κατά τη γνώμη σας, πώς είναι η φυσική του κατάσταση;

«Είναι καλή. Είμαι σίγουρος ότι πάντα μπορεί να βελτιωθεί, αλλά δεν μπορείς να μετρήσεις αυτά τα πράγματα ακριβώς. Οι παίκτες έχουν κορυφές και μετά πέφτουν λίγο. Δεν είναι πάντα σταθερά. Πιστεύω ότι τώρα είναι στην κορυφή του. Μπορεί να αγωνιστεί, πρέπει να είναι έτοιμος γιατί είναι Grand Slam. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Φυσικά, πάντα μπορείς να προσθέσεις πράγματα, αλλά το τένις δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό».

– Και το μυαλό του;

«Πνευματικά είναι καλά. Αυτό είναι επίσης μέρος της δουλειάς. Δουλεύουμε για να του δώσουμε αυτοπεποίθηση, να τον κάνουμε να νιώθει έτοιμος να παίρνει αποφάσεις, να δίνει feedback στον εαυτό του, να είναι παρών. Αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι που πρέπει να δουλέψουμε σκληρά».

– Συναισθηματικά, πώς νιώθει μετά τον χωρισμό του και όλο το άγχος που αντιμετώπισε;

«Πρέπει να το διαχειριστεί. Ο ίδιος και κάθε παίκτης πρέπει να διαχειρίζεται το καθημερινό άγχος, τις ρουτίνες και την πίεση. Αν δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούν να είναι στο tour».

– Είναι πιθανό να συνεργαστείτε με άλλους προπονητές στο μέλλον, όπως κάνατε με τον Μαρκ Φιλιππούση;

«Φυσικά. Το έχουμε κάνει ήδη, και γιατί όχι ξανά. Πάντα μιλάμε με τον Στέφανο ότι σκεφτόμαστε να προσθέσουμε κάποιον με νέες ιδέες που να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία μας. Γιατί όχι; Είμαστε ανοιχτοί».

– Κάποιο όνομα ή ιδέα στο μυαλό σας;

« Όχι, δεν έχουμε κάποιον αυτή τη στιγμή. Αν συμβεί, θα σας ενημερώσουμε».

– Ο Στέφανος παίζει πολύ καλά στο χώμα. Ίσως είναι η αγαπημένη του επιφάνεια. Δεν θα σκεφτόσασταν να παίξει στην λατινοαμερικάνικη σειρά τον Φεβρουάριο; Είναι πιθανό;

«Φυσικά. Είχαμε πολλές συζητήσεις φέτος γι’ αυτό. Πέρυσι τα πήγε καλά στο Ντουμπάι, οπότε αναρωτηθήκαμε αν θα ακολουθήσουμε εκείνη τη διαδρομή ή θα πάμε στο χώμα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Επεξεργαζόμαστε ακόμα τα υπέρ και τα κατά. Το Μπουένος Άιρες, το Ρίο, η Σαντιάγκο είναι υπέροχα τουρνουά και υπέροχες πόλεις, αλλά ο χρόνος αμέσως μετά την Αυστραλία το καθιστά δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, είναι πάντα μια επιλογή».

