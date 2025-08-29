Γκοφ και Μπάιλς τα είπαν στη Νέα Υόρκη (vids)

Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη: η Σιμόν Μπάιλς παρακολούθησε τον αγώνα της Κόκο Γκοφ και οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στα αποδυτήρια.

Η Κόκο εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Αμερικανίδα θρύλο της γυμναστικής στους εκπροσώπους του τύπου και ανέφερε και στην ίδια ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης. Την ευχαρίστησε, μάλιστα, και στη συγκινητική on court συνέντευξή της, λέγοντας ότι τη βοήθησε η παρουσία της.

Η Μπάιλς, από την πλευρά της, δήλωσε φαν της Γκοφ και είπε στη νεαρή συμπατριώτισσά της ότι ήθελε να φωνάξει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της!

Η Κόκο πέρασε δύσκολες στιγμές στο ματς με την Ντόνα Βέκιτς και, μάλιστα, έβαλε τα κλάματα στο πρώτο σετ, όμως βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη και συνεχίζει την πορεία προς τον τρίτο major τίτλο της.

Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να απογοητεύσει τη Σιμόν!