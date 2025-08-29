Γκοφ και Μπάιλς τα είπαν στη Νέα Υόρκη (vids)

Η Κόκο εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Αμερικανίδα θρύλο της γυμναστικής στους εκπροσώπους του τύπου και ανέφερε και στην ίδια ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης. Την ευχαρίστησε, μάλιστα, και στη συγκινητική on court συνέντευξή της, λέγοντας ότι τη βοήθησε η παρουσία της.
Η Μπάιλς, από την πλευρά της, δήλωσε φαν της Γκοφ και είπε στη νεαρή συμπατριώτισσά της ότι ήθελε να φωνάξει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της!
Η Κόκο πέρασε δύσκολες στιγμές στο ματς με την Ντόνα Βέκιτς και, μάλιστα, έβαλε τα κλάματα στο πρώτο σετ, όμως βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη και συνεχίζει την πορεία προς τον τρίτο major τίτλο της.
Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να απογοητεύσει τη Σιμόν!
The moment @CocoGauff met @Simone_Biles 🥹 pic.twitter.com/mbqh2kmTEY— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025
.@CocoGauff with nothing but admiration for @Simone_Biles pic.twitter.com/3kDQ4DlFur— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025