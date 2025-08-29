Το «κλικ της χρονιάς» με την Τζάσμιν Παολίνι

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο US Open έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «φωτογραφία της χρονιάς».

Η πρωταγωνίστρια είναι Τζάσμιν Παολίνι, η οποία απαθανατίστηκε από τον βετεράνο φωτογράφο Ρέι Τζιουμπίλο σε μια στιγμή μοναδικής σύμπτωσης.

Στη λήψη, το πρόσωπό της ευθυγραμμίζεται τέλεια με το λογότυπο σε σχήμα "Υ" στις χορδές της ρακέτας της, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση που μοιάζει με μάσκα Το αποτέλεσμα έγινε αμέσως viral και σχολιάστηκε με ενθουσιασμό στα social media.

Ο ίδιος ο δημιουργός χαρακτήρισε τη φωτογραφία «ένα στο εκατομμύριο», υπογραμμίζοντας πόσο σπάνιο είναι να αποτυπωθεί μια τέτοια στιγμή, ενώ η Παολίνι αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας πως «θα μπορούσε να είναι στολή για το Halloween».

Μετά τον επόμενο αγώνα της, η 29χρονη Ιταλίδα βρήκε on court τον Τζιουμπίλο και του έδωσε συγχαρητήρια!

Τι λέτε για τη φωτογραφία;