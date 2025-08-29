Άλτμαϊερ για Τσιτσιπά: «Στην ένταση της στιγμής, μπορεί να ειπωθούν πράγματα που δεν εννοείς»

Ο Ντάνιελ Άλτμαϊερ σχολίασε με ψυχραιμία το επεισόδιο που σημειώθηκε στο φιλέ με τον Στέφανο Τσιτσιπά, αμέσως μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Νέα Υόρκη.

«Ξέρω ότι καμιά φορά, πάνω στην ένταση της στιγμής, μπορεί να ειπωθούν πράγματα που δεν εννοείς πραγματικά και μετά τα μετανιώνεις», ανέφερε ο 26χρονος Γερμανός για όσα... άκομψα του είπε ο Στέφανος σχετικά με το underarm σερβίς του στο τέταρτο σετ. «Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι αυτές οι συζητήσεις στο φιλέ, προσωπικά δεν είμαι φαν τους».

Ο Άλτμαϊερ, πάντως, δεν αντέδρασε στην επίθεση που του έκανε ο Στέφανος: «Ακόμα κι αν είχα χάσει, δεν θα έμπαινα σε διάλογο εκείνη τη στιγμή, γιατί πρόκειται απλώς για την ένταση της στιγμής. Χρειάζεται να ηρεμήσεις. Από εκεί και πέρα, αν θελήσει να αντιδράσει ή να παραμείνει στη γνώμη του, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω τι έκανα και αυτό μου αρκεί. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού».

Θυμίζουμε ότι στην επαφή τους στο φιλέ ο Στεφ είπε: «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί σε χτύπησα, εντάξει; Απλά λέω, αν σερβίρεις underarm».

Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία σε Grand Slams με μόλις δύο νίκες, ενώ ο Άλτμαϊερ θα μονομαχήσει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ για μια θέση στη φάση των «16» του US Open.