Παράπονο και... προειδοποίηση ο Τσιτσιπάς στο φιλέ (vid)

Eπηρεασμένος, προφανώς, από την οδυνηρή ήττα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αναίτια «επίθεση» στον Ντάνιελ Άλτμαϊερ στο φιλέ.

Ο 27χρονος τενίστας εκνευρίστηκε με ένα underarm σερβίς του Γερμανού στο τέταρτο σετ και έκανε τα παράπονά του γι' αυτό, λέγοντας «την επόμενη φορά μην αναρωτιέσαι γιατί σε χτύπησα (σ.σ. τον πέτυχε με την μπάλα δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα)».

Ο Άλτμαϊερ, πάντως, προτίμησε να μην απαντήσει και απλά... τον αγνόησε! Και καλά έκανε, εδώ που τα λέμε...

Ο κόσμος, πάντως, πήρε θέση και πολλοί αποδοκίμασαν τον Τσιτσιπά κατά την έξοδό του από το γήπεδο.

Δείτε τη σκηνή...