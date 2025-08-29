Παράπονο και... προειδοποίηση ο Τσιτσιπάς στο φιλέ (vid)

Ο 27χρονος τενίστας εκνευρίστηκε με ένα underarm σερβίς του Γερμανού στο τέταρτο σετ και έκανε τα παράπονά του γι' αυτό, λέγοντας «την επόμενη φορά μην αναρωτιέσαι γιατί σε χτύπησα (σ.σ. τον πέτυχε με την μπάλα δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα)».
Ο Άλτμαϊερ, πάντως, προτίμησε να μην απαντήσει και απλά... τον αγνόησε! Και καλά έκανε, εδώ που τα λέμε...
Ο κόσμος, πάντως, πήρε θέση και πολλοί αποδοκίμασαν τον Τσιτσιπά κατά την έξοδό του από το γήπεδο.
Δείτε τη σκηνή...
Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set.
Frosty. 🥶
