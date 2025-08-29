Γκρίνια στο φιλέ ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο 27χρονος τενίστας μάλλον εκνευρίστηκε με ένα underarm σερβίς του Γερμανού στο τέταρτο σετ και έκανε τα παράπονά του, εκνευρίζοντας και αυτός με τη σειρά του τον αντίπαλό του. Ο Άλτμαϊερ, πάντως, προτίμησε να μην απαντήσει και απλά... τον αγνόησε!
Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set.
