Γκρίνια στο φιλέ ο Τσιτσιπάς (vid)

Eπηρεασμένος, προφανώς, από την οδυνηρή ήττα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αναίτια «επίθεση» στον Ντάνιελ Άλτμαϊερ στο φιλέ.

Ο 27χρονος τενίστας μάλλον εκνευρίστηκε με ένα underarm σερβίς του Γερμανού στο τέταρτο σετ και έκανε τα παράπονά του, εκνευρίζοντας και αυτός με τη σειρά του τον αντίπαλό του. Ο Άλτμαϊερ, πάντως, προτίμησε να μην απαντήσει και απλά... τον αγνόησε!

Δείτε τη σκηνή...