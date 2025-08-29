Έχασε ματς πόιντ και λύγισε μετά από θρίλερ ο Τσιτσιπάς (vid)

Πέταξε ευκαιρίες ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ηττήθηκε στα πέντε σετ από τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ στον δεύτερο γύρο του US Open.

Αν και προηγήθηκε με 1-2 σετ και ήταν μπροστά με μπρέικ στο τέταρτο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.28) έχασε από τον 26χρονο Γερμανό (Νο.56) με 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 4 ωρών και 22 λεπτών. Απέτυχε, έτσι, να βρεθεί στη φάση των «32» της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά μετά το 2021!

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του μετά την απώλεια του πρώτου σετ και όλα έδειχναν ότι θα καθάριζε τη νίκη στο τέταρτο, όμως έχασε τελείως το σερβίς του και ο Άλτμαϊερ κατάφερε να στείλει το ματς σε πέμπτο.

Εκεί ο Στεφ απείλησε σχεδόν σε όλα τα service games του αντιπάλου, ενώ είχε και ματς πόιντ, όμως ένα πολύ κακό service game στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, έστειλε τον Γερμανό στη φάση των «32» του αμερικανικού σλαμ.

Ο Στέφανος ξεκίνησε το ματς... όπως το τελείωσε, δηλαδή με ένα ανέλπιστα κακό service game, και έμεινε πίσω με 2-0, ωστόσο αντέδρασε άμεσα και πήρε πίσω το μπρέικ. Από εκεί και πέρα οι δύο παίκτες δεν απειλήθηκαν στο σερβίς τους και αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Άλτμαϊερ πήρε προβάδισμα με 4-1.

Ο Στεφ κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να προηγηθεί με 4-5, όμως έχασε και τους δύο πόντους στο σερβίς του και ο αντίπαλός του βρέθηκε με σετ πόιντ, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε.

Στο 1-2 του δεύτερου σετ ο Στέφανος πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και έφυγε για τα αποδυτήρια, όμως επέστρεψε... ανανεωμένος και με δύο σερί μπρέικ πήρε προβάδισμα με 1-5. Στη συνέχεια πιέστηκε λίγο από τον αντίπαλό του, αλλά κατάφερε να κλείσει το σετ και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Απειλήθηκε δύο φορές στο δεύτερο γκέιμ του τρίτου σετ, ωστόσο έμεινε όρθιος μετά από ένα μαραθώνιο γκέιμ και τελικά πέτυχε εκείνος μπρέικ λίγο αργότερα για να βρεθεί μπροστά στο σκορ με 2-3. Και αυτό το μπρέικ αποδείχτηκε αρκετό για να του δώσει το σετ και το προβάδισμα με 1-2.

Η τάξη πλέον είχε αποκατασταθεί και όταν ο Στεφ έσπασε τον Γερμανό και στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ, τα πράγματα φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν οριστικά. Ο Τσιτσιπάς, όμως, είχε δύο σερί απογοητευτικά service games, με αποτέλεσμα ο Άλτμαϊερ να πετύχει δύο σερί μπρέικ και να μπει στη θέση του οδηγού με 4-1.

Αν και δυσκολεύτηκε όταν πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την ισοφάριση στο 5-3, κατάφερε να κλείσει το σετ στο τρίτο σετ πόιντ του και να παρατείνει την αγωνία! Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το σετ ο Στέφανος έβαλε μέσα μόλις το 38% των πρώτων σερβίς!

Στο πέμπτο σετ ο Στέφανος σέρβιρε πολύ καλύτερα, αν και χρειάστηκε να σβήσει δύο μπρέικ πόιντ του Γερμανού στο τρίτο γκέιμ. Από εκεί και πέρα ο Έλληνας πρωταθλητής απείλησε με μπρέικ σε τέσσερα σερί service games του αντιπάλου του και έχασε συνολικά τέσσερα μπρέικ πόιντ, ένα από τα οποία ήταν ματς πόιντ στο 4-5.

Σα να μην έφτανε αυτή η χαμένη ευκαιρία, ήρθε το πολύ κακό γκέιμ αμέσως μετά, στο οποίο είχε, μεταξύ άλλων, και δύο διπλά λάθη. Ο Άλτμαϊερ πήρε το δώρα, έκανε το μπρέικ και έκλεισε τον αγώνα στο σερβίς του, εκμεταλλευόμενος το πρώτο ματς πόιντ του.

Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα του είχε λυγίσει τον Χάμαντ Μετζέντοβιτς μετά από 4 ώρες και 45 λεπτά, αλλά δεν φάνηκε να έχει χάσει τη φρεσκάδα του απόψε! Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Άλεξ Ντε Μνόρ, που απέκλεισε εύκολα με 6-2, 6-4, 6-2 τον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο Στέφανος, από την άλλη, εξακολουθεί να περνάει κρίση και δεν φαίνεται να τον έχει βοηθήσει ούτε η επιστροφή του πατέρα του στην ομάδα. Υπήρξαν κάποια θετικά σημάδια και στα δύο ματς του, αλλά απέχει ακόμα πάρα πολύ από τον παλιό καλό εαυτό του...

Η Grand Slam σεζόν του, πάντως, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο και το φοβερό (για τα δεδομένα του) είναι ότι πέτυχε μόλις δύο νίκες (μία στο Παρίσι και μία στη Νέα Υόρκη) στα τέσσερα φετινά major... Είναι, λοιπόν, να υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης και κάποια ματς να τα χάνει για αυτόν τον λόγο.

Ο επόμενος σταθμός του, λογικά, είναι η Αθήνα και το Davis Cup (13-14/9).