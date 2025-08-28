Έχασε σετ, αλλά όχι και την πρόκριση η Σβιόντεκ (vid)

Πιο δύσκολα από ό,τι αναμενόταν, η Ίγκα Σβιόντεκ έκαμψε την αντίσταση της Σουζάν Λάμενς και πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open.

H No.2 τενίστρια στον κόσμο λύγισε την Ολλανδή (Νο.66) με 6-1, 4-6, 6-4 και παραμένει αήττητη σε πρώτους ή δεύτερους γύρους σλαμ από το 2019!

Η φορμαρισμένη Πολωνή, φετινή νικήτρια στο Wimbledon, έχει τώρα επτά σερί νίκες, ενώ έχει κερδίσει 16 από τα τελευταία παιχνίδια της.

Κυνηγάει στη Νέα Υόρκη τον έβδομο major τίτλο της και το επόμενό της εμπόδιο είναι η Άνα Καλίνσκαγια (Νο.29), που άφησε εκτός με 6-1, 7-5 τη Γιούλια Πουτιντσέβα.