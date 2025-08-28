Έχασε σετ, αλλά όχι και την πρόκριση η Σβιόντεκ (vid)

H No.2 τενίστρια στον κόσμο λύγισε την Ολλανδή (Νο.66) με 6-1, 4-6, 6-4 και παραμένει αήττητη σε πρώτους ή δεύτερους γύρους σλαμ από το 2019!
Η φορμαρισμένη Πολωνή, φετινή νικήτρια στο Wimbledon, έχει τώρα επτά σερί νίκες, ενώ έχει κερδίσει 16 από τα τελευταία παιχνίδια της.
Κυνηγάει στη Νέα Υόρκη τον έβδομο major τίτλο της και το επόμενό της εμπόδιο είναι η Άνα Καλίνσκαγια (Νο.29), που άφησε εκτός με 6-1, 7-5 τη Γιούλια Πουτιντσέβα.
Battle-tested.— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025
Iga Swiatek fights off a brilliant effort from Lamens to keep her US Open bid alive! pic.twitter.com/YBy4XIxH8N