Άλλος άνθρωπος η Σάκκαρη, ξανά σε τρίτο γύρο Grand Slam! (vid)

Επιβλητική η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε στα δύο σετ την Άνα Μπόνταρ και έκλεισε θέση στη φάση των «32» του US Open!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της 28χρονης Ουγγαρέζας (Νο.97) με 6-3, 6-1 σε 76 λεπτά και προκρίθηκε σε τρίτο γύρο Grand Slam για πρώτη φορά μετά το περσινό Wimbledon! Eίναι και η πρώτη φορά μετά το 2021 και τη μεγάλη πορεία της ως τα ημιτελικά της Νέας Υόρκης που καταφέρνει να πάει πέρα από τον δεύτερο της διοργάνωσης.

Tώρα, βέβαια, θα πρέπει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδό της και να αφήσει πίσω της το... παρελθόν, καθώς λογικά θα πέσει πάνω στη Βραζιλιάνο Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Νο.22 στον κόσμο, που την έχει νικήσει τέσσερις φορές σε ισάριθμους αγώνες!

Όπως και να έχει, αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Μαρία έχει μεταμορφωθεί, παίζει με αυτοπεποίθηση και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο!

Αυτό συνέβη και σήμερα, με την 30χρονη Ελληνίδα να μην δίνει κανέναν δικαίωμα στην Μπόνταρ και να δείχνει ότι έχει ξεπεράσει τις... Grand Slam φοβίες των τελευταίων ετών! Γιατί και άλλες φορές είχε βρει απέναντί της θεωρητικά κατώτερες αντιπάλους, αλλά είχε γνωρίσει πολλές οδυνηρές ήττες σε πρώτους γύρους major...

Η Μπόνταρ, πάντως, ήταν αυτή που απείλησε πρώτη στον αγώνα και αυτό ήταν το σημείο κλειδί του πρώτου σετ. Παρότι βρέθηκε πίσω με 0-40 στο 2-2 εξαιτίας δικών της λαθών, η Μαρία όχι μόνο κράτησε το σερβίς της, αλλά πέτυχε και μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, παίρνοντας προβάδισμα με 4-2.

Μπορεί να έχασε το σερβίς της αμέσως μετά, όμως έμεινε ψύχραιμη και με ένα ακόμα μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-3, για να κλείσει στη συνέχεια το σετ μέσα σε αποθέωση.

Τα πράγματα έγιναν πιο απλά στο δεύτερο, με τη Μαρία να προηγείται 3-0 με δύο μπρέικ και μετά από μια στιγμιαία χαλάρωση να χάνει το ένα από την αντίπαλό της. Έσπασε, όμως, ξανά το σερβίς τις Μπόνταρ, κράτησε για το 5-1 και σφράγισε θριαμβευτικά την πρόκριση με ένα ακόμα μπρέικ.

Με τη νίκη αυτή, θα σημειώσει και νέα άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη και θα πλησιάσει πλέον το Top 50!